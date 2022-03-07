Соответствующую информацию на рассвете 7 марта рассказала народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. В частности, это произошло в эфире канала "Рада" на 12 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Люди 7 – 8 дней сидят в подвалах с детьми

Нардеп рассказала, что ситуация сложная. Правда, после вторых переговоров Украина – Россия появились движения относительно того, что можно заниматься гуманитарными коридорами.

Что касается моего окуруга – Буча, Ворзель, Бородянка, Немешаево, Вышгородский район, Иванков, Полесье… По Бучанскому направлению разрешили составлять определенные списки людей и держаться с ними на контакте,

– сказала нардеп.

Объяснила, что все потому, что люди пишут, звонят, просят о помощи. Они ведь 7 – 8 дней сидят в подвалах с детьми. Нардеп говорит, что делают все, чтобы вытащить людей из Бучи и Ворзеля.

Добавила, что все, что нужно делать на переговорах, – договариваться, чтобы перестали стрелять, вытащить детей. Их много в Ворзеле, в частности, там есть также и детский дом.

"Что касается гуманитарного коридора, то это вопрос номер 1", – объяснила нардеп, комментируя переговоры Украина – Россия, которые запланированы в том числе и 7 марта.

Переговоры между Украиной и Россией снова будут о гумкоридорах

Обязательно будет подниматься этот вопрос (о гумкоридорах – 24 канал). Насколько я вижу, то ситуация малоконтролируемая,

– заявила политик.

Добавила, что о "зеленом коридоре" могут договориться, однако неизвестно, как он будет действовать. В Иванкове, Полесье враг контролирует все села и люди из подвалов в туалет идут в сопровождении врага.

Добавила, что надеется, что удастся договориться о гуманитарных коридорах. Еду доставляют туда, куда могут добраться.

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