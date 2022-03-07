Відповідну інформацію вдосвіта 7 березня розповіла народна депутатка від "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Зокрема це трапилось в ефірі каналу "Рада" на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

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Люди 7 – 8 днів сидять у підвалах з дітьми

Нардепка розповіла, що ситуація складна. Щоправда, після других перемовин Україна – Росія з'явились рухи щодо того, що можна займатись гуманітарними коридорами.

Що стосується мого округу – Буча, Ворзель, Бородянка, Немішаєве, Вишгородський район, Іванків, Полісся… По Бучанському напрямку дозволили складати певні списки людей і триматися з ними на контакті,

– сказала нардепка.

Пояснила, що все тому, що люди пишуть, дзвонять, просять про допомогу. Адже вони 7 – 8 днів сидять по підвалах з дітьми. Нардепка каже, що роблять все, щоб витягнути людей з Бучі та Ворзеля.

Додала, що все, що треба робити на переговорах – домовлятись, щоб перестали стріляти, витягти дітей. Їх багато у Ворзелі, зокрема там є також й дитячий будинок.

"Що стосується гуманітарного коридору, то це питання номер 1", – пояснила нардепка, коментуючи переговори Україна – Росія, які заплановані зокрема й 7 березня.

Переговори між Україною та Росією знову будуть про гумкоридори

Обов'язково буде підніматись це питання (про гумкоридори – 24 канал). Наскільки я бачу, то ситуація малоконтрольована,

– заявила політикиня.

Додала, що про "зелений коридор" можуть домовитись, проте невідомо, як він діятиме. У Іванкові, Поліссі ворог контролює всі села й люди з підвалів у туалет йдуть в супроводі ворога.

Додала, що сподівається, що вдасться домовитись про гуманітарні коридори. Пояснила, що їжу доставляють туди, куди можуть дістатись. Проте так довго тривати не може, адже люди на тих територіях виснажені.



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