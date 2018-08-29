Какой будет погода в сентябре в Украине: прогноз от синоптиков

Украину ожидает теплая погода в сентябре, ведь среднестатистическая температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы. Поэтому в первый месяц осени будет преобладать еще летнее тепло, однако время от времени регионы будут накрывать дожди.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в интервью "Прямому".

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По ее словам, в некоторых регионах Украины температура может достигать даже +38 градусов тепла.

В среднем среднемесячные температуры будут выше на 1,5-2 градуса, но с вероятностью 55%. Осень будет разная, как и лето, и зима. Будут теплые периоды с бабьим летом, будут и дожди. Этого никто не спрогнозирует, невозможно, конечно. У нас в сентябре максимальные температуры на территории Украины могут достигать 30-35 градусов, даже на юге Одесской области и 38 градусов,

– рассказала Голеня.

Напомним, ранее народные синоптики дали прогноз погоды на осень 2018 года. По их словам, осенью в Украине будет без особых "сюрпризов". В частности, будет два бабьих лета в сентябре, в октябре заморозки, а в ноябре – первый снег.