Какой будет вторая волна эпидемии коронавируса: ответ вирусологов

С понедельника в Украине ослабляют карантин. Впрочем вирусологи и эпидемиологи предупреждают – после окончания ограничений следует быть крайне осторожными. И вполне возможно, что нас ждет вторая волна эпидемии коронавируса.

Про те, коли вона буде й чи стане ще потужнішою за попередню, – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Епідеміологи застерегли, що після закінчення карантину не варто відразу бігти в кафе й забувати про санітарно-гігієнічні норми. Бо сам вірус нікуди не зникає, а навпаки продовжує мутувати. Поодинокі випадки захворюваності будуть і влітку. А вже восени на українців чекає нова хвиля епідемії коронавірусу.

Більшість спеціалістів та експертів, кажуть про те, що восени ця ситуація може повернутися. З огляду на те, що COVID-19 належить до респіраторних вірусних інфекцій, а саме ці інфекції є сезонними захворюваннями,

– зазначила епідеміологиня Людмила Мухарська.

Поки складно спрогнозувати, чи буде нова хвиля захворюваності на коронавірус серйознішою, ніж весняна. Проте вже зрозуміло, що восени епідеміологічна ситуація в країні буде у важкому стані. Адже до COVID-19 додадуться й гострі респіраторні захворювання. Та й із досвіду минулих епідемій, іспанки чи свинячого грипу, друга хвиля завжди важча.

"Ми не знаємо чи буде вона, чи вона буде потужнішою, ніж перша. Це залежить від багатьох чинників, які ми, на жаль, поки не можемо прогнозувати. Я думаю, що ще не одна така хвиля прийде. Про грип теж не варто забувати", – вважає вірусолог Борис Донський.

Експерти зазначили, що за літо в Україні мають мобілізувати всі ресурси, щоб бути максимально готовими до другої хвилі захворюваності. Втім вірусологи заспокоїли, що з часом у людей виробиться імунітет до COVID-19. І найголовніше – українці не мають забувати про прості правила гігієни.

Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу