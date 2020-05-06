О спаде эпидемии говорить рано, – глава Тернопольской ОГА о ситуации в области

В Тернопольской области уже зафиксировали 935 случаев заболевания COVID-19. Местная власть постановила, что о спаде эпидемии говорить еще рано, а следовательно и о послаблениях карантинных ограничений – тоже.

Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш. Он добавил, что все зависит от результатов тестирований.

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"Надо посмотреть до конца недели на то, какие у нас будут результаты. Лаборатория ежедневно проводит от 200 до 400 тестов и результаты разные. На сегодня мы четко не можем увидеть тенденцию к уменьшению. Хотя, очень хочется, чтобы она была", – сказал Владимир Труш.

Он также заверил, что койкомест в области хватает. Наиболее переполненными сейчас являются Шумский и Кременецкий районы. В частности, город Почаев.

Там самые большие вспышки COVID-19. Однако на прошлой неделе мы открыли еще областное инфекционное отделение, поэтому койкоместа есть,

– сказал Труш.

Справка. Вспышка COVID-19 зафиксировали в Почаевской лавре в апреле. Впоследствии смертоносную болезнь зафиксировали и в психоневрологической больнице, которая расположена рядом с лаврой. С 22 апреля власти района полностью запретила въезд и выезд жителей города Почаев за вспышки коронавирус в городке на 8 тысяч человек.

Владимир Труш отметил, что инфицированные пациенты психоневрологической больницы находятся в больнице закрыты, их лечат. Лавру также закрыли сразу после Пасхи. Богослужение проводят только онлайн.

Когда будут открывать рынки на Тернопольщине

В городе Бережаны на Тернопольщине, уже открыт первый рынок в области. Как объяснил председатель ОГА, дело в том, что в этом городе – один из самых низких уровней заболевания.

Там ориентировочно 1 – 3 больных лиц. Если санитарные нормы соответствуют тому, чтобы рынок работал – его открыли,

– сказал Труш.

Председатель ОГА заверил, что другие рынки откроются тогда, когда эпидемиологическая ситуация в области улучшится. Однако согласно постановлению Кабинета Министров, рынки имеют право открыться, если будут соблюдены все санитарные нормы.