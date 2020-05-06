Про спад епідемії говорити рано, – голова Тернопільської ОДА про ситуацію в області

У Тернопільській області вже зафіксували 935 випадків захворювання на COVID-19. Місцева влада ствердила, що про спад епідемії говорити ще рано, а отже і про послаблення карантинних обмежень – також.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. Він додав, що все залежить від результатів тестувань.

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"Треба подивитись до кінця тижня на те, які в нас будуть результати. Лабораторія щодня проводить від 200 до 400 тестів і результати різні. На сьогодні ми чітко не можемо побачити тенденцію до зменшення. Хоча, дуже хочеться, щоб вона була", – сказав Володимир Труш.

Він також запевнив, що ліжкомісць в області вистачає. Найбільш переповненими зараз є Шумський та Кременецький райони. Зокрема, місто Почаїв.

Там найбільші спалахи COVID-19. Однак минулого тижня ми відкрили ще інфекційне обласне відділення, тому ліжкомісця є,

– зауважив Труш.

Довідка. Спалах COVID-19 зафіксували у Почаївській лаврі у квітні. Згодом смертоносну недугу зафіксували і у психоневрологічній лікарні, яка розташована поруч з лаврою. З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей.

Володимир Труш зазначив, що інфіковані пацієнти психоневрологічної лікарні перебувають у лікарні закриті, їх лікують. Лавру також закрили одразу після Великодня. Богослужіння проводять тільки онлайн.

Коли відкриватимуть ринки на Тернопільщині

У місті Бережани, що на Тернопільщині, вже відкрили перший ринок в області. Як пояснив голова ОДА, річ у тім, що у цьому місті – один з найнижчих рівнів захворювання.

Там орієнтовно 1 – 3 хворих осіб. Якщо санітарні норми відповідають тому, щоб ринок працював – його відкрили,

– сказав Труш.

Голова ОДА запевнив, що інші ринки відкриються тоді, коли епідеміологічна ситуація в області покращиться. Однак згідно з постановою Кабінету Міністрів, ринки мають право відкритись, якщо будуть дотримані всі санітарні норми.