Какой город украинцы считают самым безопасным: опрос

В темное время суток безопаснее всего в своем городе себя чувствуют хмельнитчане. А вот страшное всего живется херсонцам.

На это указывают данные, полученные в ходе опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Да, в Хмельницком, идя домой в темное время суток, себя чувствуют в полной безопасности 48% респондентов, еще 20% – скорее в безопасности.

Противоположная ситуация в Херсоне. Там лишь 15% опрошенных чувствуют себя в безопасности в темное время суток. Столица тоже отстает. В полной безопасности в Киеве себя чувствуют лишь 23% жителей. Киев занимает 5-е место с конца рейтинга.

Какой город безопаснее всего в Украине: рейтинг

Хмельницкий Луцк Винница Тернополь Черновцы Ивано-Франковск Львов Ровно Ужгород Харьков Чернигов Сумы Мариуполь Северодонецк Днепр Николаев Житомир Одесса Черкассы Киев Полтава Запорожье Кропивницкий Херсон

Половина или более жителей опасаются ходить в темноте в Кропивницком (57%), Полтаве (55%), Запорожье (54%), Одессе (52%), Николаеве (50%).

Безопасные всего, с точки зрения жителей города, кроме Хмельницкого, – Луцк (65%) не боятся ходить ночью), Винница (65%), Тернополь (64%), Черновцы (63%), Ивано-Франковск (61%).



Рейтинг безопасности украинских городов / скриншот

Внимание! Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. В нем приняли участие 19 200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.