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      Какой город украинцы считают самым безопасным: опрос

      258 Читати новину українською
      Ночной Хмельницкий / skyscrapercity.com

      В темное время суток безопаснее всего в своем городе себя чувствуют хмельнитчане. А вот страшное всего живется херсонцам.

      На это указывают данные, полученные в ходе опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

      Интересно: Сколько украинцы тратят на коммуналку: результаты опроса

      Да, в Хмельницком, идя домой в темное время суток, себя чувствуют в полной безопасности 48% респондентов, еще 20% – скорее в безопасности.

      Противоположная ситуация в Херсоне. Там лишь 15% опрошенных чувствуют себя в безопасности в темное время суток. Столица тоже отстает. В полной безопасности в Киеве себя чувствуют лишь 23% жителей. Киев занимает 5-е место с конца рейтинга.

      Какой город безопаснее всего в Украине: рейтинг

      1. Хмельницкий
      2. Луцк
      3. Винница
      4. Тернополь
      5. Черновцы
      6. Ивано-Франковск
      7. Львов
      8. Ровно
      9. Ужгород
      10. Харьков
      11. Чернигов
      12. Сумы
      13. Мариуполь
      14. Северодонецк
      15. Днепр
      16. Николаев
      17. Житомир
      18. Одесса
      19. Черкассы
      20. Киев
      21. Полтава
      22. Запорожье
      23. Кропивницкий
      24. Херсон

      Половина или более жителей опасаются ходить в темноте в Кропивницком (57%), Полтаве (55%), Запорожье (54%), Одессе (52%), Николаеве (50%).

      Безопасные всего, с точки зрения жителей города, кроме Хмельницкого, – Луцк (65%) не боятся ходить ночью), Винница (65%), Тернополь (64%), Черновцы (63%), Ивано-Франковск (61%).

      опитування
      Рейтинг безопасности украинских городов / скриншот

      Внимание! Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. В нем приняли участие 19 200 респондентов.
      Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Социологическое исследование Новости Хмельницкого
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