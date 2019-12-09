Яке місто українці вважають найбезпечнішим: опитування

У темну пору доби найбезпечніше у своєму місті себе відчувають хмельниччани. А ось найстрашніше живеться херсонцям.

На це вказують дані, отримані під час опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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Так, у Хмельницькому, йдучи додому в темний час доби, себе відчувають у повній безпеці 48% респондентів, ще 20% – скоріше в безпеці.

Протилежна ситуація у Херсоні. Там лиш 15% опитаних відчувають себе у безпеці у темну пору доби. Столиця теж пасе задніх. У повній безпеці в Києві себе почувають лише 23% жителів. Київ займає 5-те місце з кінця рейтингу.

Яке місто найбезпечніше в Україні: рейтинг

Хмельницький Луцьк Вінниця Тернопіль Чернівці Івано-Франківськ Львів Рівне Ужгород Харків Чернігів Суми Маріуполь Сєвєродонецьк Дніпро Миколаїв Житомир Одеса Черкаси Київ Полтава Запоріжжя Кропивницький Херсон

Половина або більше жителів побоюються ходити в темряві в Кропивницькому (57%), Полтаві (55%), Запоріжжя (54%), Одесі (52%), Миколаєві (50%).

Найбезпечніші, з точки зору мешканців міста, окрім Хмельницького, — Луцьк (65% не бояться ходити вночі), Вінниця (65%), Тернопіль (64%), Чернівці (63%), Івано-Франківськ (61%).



Рейтинг безпечності українських міст/ скріншот

Увага! Опитування проводили у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. У ньому взяли участь 19 200 респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.