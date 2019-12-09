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      Яке місто українці вважають найбезпечнішим: опитування

      175 Читать новость на русском
      Нічний Хмельницький / skyscrapercity.com

      У темну пору доби найбезпечніше у своєму місті себе відчувають хмельниччани. А ось найстрашніше живеться херсонцям.

      На це вказують дані, отримані під час опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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      Так, у Хмельницькому, йдучи додому в темний час доби, себе відчувають у повній безпеці 48% респондентів, ще 20% – скоріше в безпеці.

      Протилежна ситуація у Херсоні. Там лиш 15% опитаних відчувають себе у безпеці у темну пору доби. Столиця теж пасе задніх. У повній безпеці в Києві себе почувають лише 23% жителів. Київ займає 5-те місце з кінця рейтингу.

      Яке місто найбезпечніше в Україні: рейтинг

      1. Хмельницький
      2. Луцьк
      3. Вінниця
      4. Тернопіль
      5. Чернівці
      6. Івано-Франківськ
      7. Львів
      8. Рівне
      9. Ужгород
      10. Харків
      11. Чернігів
      12. Суми
      13. Маріуполь
      14. Сєвєродонецьк
      15. Дніпро
      16. Миколаїв
      17. Житомир
      18. Одеса
      19. Черкаси
      20. Київ
      21. Полтава
      22. Запоріжжя
      23. Кропивницький
      24. Херсон

      Половина або більше жителів побоюються ходити в темряві в Кропивницькому (57%), Полтаві (55%), Запоріжжя (54%), Одесі (52%), Миколаєві (50%).

      Найбезпечніші, з точки зору мешканців міста, окрім Хмельницького, — Луцьк (65% не бояться ходити вночі), Вінниця (65%), Тернопіль (64%), Чернівці (63%), Івано-Франківськ (61%).

      опитування
      Рейтинг безпечності українських міст/ скріншот

      Увага! Опитування проводили у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. У ньому взяли участь 19 200 респондентів.
      Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Хмельницького Соціологічне дослідження
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