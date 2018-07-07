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Телеканал новостей 24 Программы Инновации

Какой инновацией удивляет последняя модель холодильника Beko

Инновации 6 Читати новину українською

Здоровая пища – залог отличного самочувствия и беззаботной жизни. Инновационные решения, которые стоят на страже здорового питания, предлагает компания Беко. Ее холодильники созданы таким образом, чтобы как можно лучше сохранить свежесть и питательность Ваших продуктов.

Последнее ноу-хау – технология Active Fresh Blue Light. Она воспроизводит естественные условия освещения, обеспечивая процесс фотосинтеза в холодильнике – таким образом в овощах и фруктах гораздо дольше сохраняется витамин С.

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Основной причиной, по которой овощи и фрукты быстро портятся, является потеря влажности. Технология EverFresh + минимизирует перепады температуры, а специальная структура крышки позволяет регулировать уровень влаги с помощью воздушных каналов.

Холодильники Беко
Холодильники Beko с технологей EverFresh+

Благодаря этому продукты хранятся до 30 дней, то есть в три раза дольше, чем обычно, а относительная влажность составляет более 90%.

При таких условиях ваши любимые фрукты и овощи практически не теряют своей массы. Еще большую эффективность обеспечит двухкамерная система охлаждения Neo Frost:

В системе Neo Frost используются два совершенно отдельных контура. Соответственно, идет охлаждение отдельно морозильной камеры и холодильной камеры без смешивания воздуха. Эту систему еще называют динамической статикой – не происходит потери влаги продуктов, так как один и тот же воздух используется для охлаждения и хранения продуктов свежими в холодильной и морозильной камерах,
– рассказал эксперт по продуктам компании Беко Украины Андрей Станецкий.

Обдув продуктов холодным воздухом оптимальной температуры, а также сбалансированная его циркуляция между полками предотвращает быстрое высыхание фруктов и овощей. Система поддерживает естественный уровень влаги и, к тому же, позволит охладить ваши продукты вдвое быстрее.

Холодильная и морозильная камеры охлаждаются двумя отдельными потоками, поэтому сухой и морозный воздух из морозилки не портит продукты в холодильнике, а запахи продуктов не перемешиваются.

Технологія холодильника Беко
Технология EverFresh+ в холодильнике Beko

Кстати, о запахе. Неприятные запахи, бактерии, вирусы – образуют в холодильнике положительные ионы. Специальная технология IonGuard создает взамен отрицательно заряженные частицы, которые нейтрализуют неприятный запах и создают антибактериальный эффект – что также способствует более долгому хранению продуктов в холодильнике.

За 60 лет на рынке мы сосредоточились на ежедневных потребностях потребителя. Мы находим новые технологические решения, которые помогут улучшить Ваш повседневный быт. Если говорить конкретно о холодильниках, мы воплотили в них уникальную технологию EverFresh, с которой Вы сможете хранить продукты в течение более 30 дней. С технологией Blue Light, которая поддерживает высокие экологические стандарты, купленные вами продукты будут оставаться свежими еще дольше,
– отметил Генеральный директор Beko Украины Алп Арбатлы.

Природная свежесть, высокая эффективность и максимальная польза – техника Beko создана, чтобы заботиться о Вашем здоровье и держать в хорошей физической форме.

Теги: Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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