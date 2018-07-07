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Якою інновацією дивує остання модель холодильника Beko

Інновації 12 Читать новость на русском

Здорова їжа – запорука відмінного самопочуття і безтурботного життя. Інноваційні рішення, які стоять на сторожі здорового харчування, пропонує компанія Беко. Її холодильники створені таким чином, щоб якнайкраще зберегти свіжість та поживність Ваших продуктів.

Останнє ноу-хау – технологія Active Fresh Blue Light. Вона відтворює природні умови освітлення, забезпечуючи процес фотосинтезу в холодильнику – таким чином в овочах та фруктах набагато довше зберігається вітамін С.

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Основною причиною, через яку овочі та фрукти швидко псуються, є втрата вологості. Технологія EverFresh+ мінімізує перепади температури, а спеціальна структура кришки дає змогу регулювати рівень вологи за допомогою повітряних каналів.

Холодильники Беко
Холодильники Беко з технологією EverFresh+

Завдяки цьому продукти зберігаються до 30 днів, тобто втричі довше, ніж зазвичай, а відносна вологість становить понад 90%.

За таких умов ваші улюблені фрукти й овочі практично не втрачають своєї маси. Ще більшу ефективність забезпечить двокамерна система охолодження Neo Frost:

В системі Neo Frost використовуються два абсолютно окремі контури. Відповідно, йде охолодження окремо морозильної камери і холодильної камери без змішування повітря. Цю систему ще називають динамічною статикою – не відбувається втрати вологи продуктів, так як одне і те ж повітря використовується для охолодження і зберігання продуктів свіжими в холодильній і морозильній камерах,
– розповів експерт з продуктів компанії Беко Україна Андрій Станецький.

Обдув продуктів холодним повітрям оптимальної температури, а також збалансована його циркуляція між полицями запобігає швидкому висиханню фруктів й овочів. Система підтримує природний рівень вологи і, до того ж, дозволить охолодити ваші продукти вдвічі швидше.

Холодильна та морозильна камери охолоджуються двома окремими потоками, тож сухе та морозне повітря з морозилки не псує продукти в холодильнику, а запахи харчів не перемішуються.

Технологія холодильника Беко
Технологія EverFresh+ в холодильнику Беко

До речі, про запах. Неприємні запахи, бактерії, віруси – утворюють у холодильнику позитивні іони. Спеціальна технологія IonGuard створює натомість негативно заряджені часточки, які нейтралізують поганий запах та створюють антибактеріальний ефект – що також сприяє довшому зберіганню продуктів у холодильнику.

За 60 років на ринку ми зосередилися на щоденних потребах споживача. Ми знаходимо нові технологічні рішення, які допоможуть покращити Ваш повсякденний побут. Якщо говорити конкретно про холодильники, ми втілили в них унікальну технологію EverFresh, з якою Ви зможете зберігати продукти протягом більш як 30 днів. З технологією Blue Light, яка підтримує високі екологічні стандарти, куплені вами продукти залишатимуться свіжими ще довше,
– зазначив Генеральний директор Beko Україна Алп Арбатли.

Природна свіжість, висока ефективність та максимальна користь – техніка Beko створена, щоб дбати про Ваше здоров’я та тримати в хорошій фізичній формі.

Теги: Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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