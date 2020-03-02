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      Какой коньяк бьет рекорды по количеству повторных покупок?

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      Осенью прошлого года на полках украинских магазинов появился новый коньяк "Довбуш Карпатский".

      Производители, затаив дыхание, ждали результатов первых продаж и отзывов потребителей. И вот, за два месяца, независимое исследование компании "Инмарк" дало долгожданный ответ на вопрос: зажег ли "Довбуш" огонь в душах украинцев?

      73% из опрошенных возвращаются в магазин, чтобы купить коньяк "Довбуш Карпатский" снова

      "Я всегда стараюсь пробовать новинки, иногда можно наткнуться на что-то очень интересное, так и с "Довбушем" получилось. В первую очередь привлекла внимание сама бутылка, ну, и название – сразу понятно, что коньяк наш, украинский. Я и взял попробовать. Описать? Как по мне, за него не будет стыдно в достойной компании и он подходит для большинства ситуаций и поводов. У него очень приятный аромат, богатый вкус. Он мягкий и легкий сам по себе. А еще цена приятная, потому что сложно найти достойный коньяк по приемлемой цене. Поэтому и беру его уже не первый раз", – рассказал Анатолий Грищенко, покупатель коньяка "Довбуш Карпатский".

      Подобные отзывы должны особенно греть душу создателей продукта, ведь задумка производителей не ограничивалась задачей обеспечить продукт украинской айдентикой. "Довбуш Карпатский" должен был и стал истинно украинским коньяком, созданным украинцами для украинцев, которым можно гордиться, тем более в пользу этого факта свидетельствуют впечатляющие цифры исследования.

      "Мы опросили 1012 потребителей по всей Украине, респондентами стали люди, которые выбирали "Довбуш Карпатский" возле полки в магазине. Поскольку продукт новый, мы в первую очередь хотели узнать откуда о нем узнали и что повлияло на то, что покупатель выбрал этот коньяк. 73% опрошенных сказали, что уже покупали "Довбуш" и пришли за покупкой снова. А это выводит на первый план качество и вкус самого продукта, а не только маркетинговый антураж. Должен признать, хотя мы проводим подобные исследования не первый год, подобный результат доказывает, что продукт, как и обещает слоган, зажег огонь в душах потребителей", – отметил Константин Корж, руководитель проекта, социолог компании "Инмарк".

      Будем надеяться, этот огонь продолжит гореть и в дальнейшем, ведь производители действительно постарались выделить свой продукт, наделив его кучей особенностей и уникальных преимуществ.

      "Коньяк "Довбуш" создан по нашей особой, карпатской рецептуре, а в его производстве использованы лучшие спирты исключительно с украинского винограда. Кроме этого, выдерживается наш "Довбуш" в бочках, произведенных украинскими бондарями с мощного карпатского дуба по классической технологии", – пояснил Алексей Козаченко, главный технолог ТМ "Довбуш Карпатский".

      Учитывая то, что продукт "зашел" потребителю и спрос продолжает расти, производитель обещает пополнить коллекцию еще одной позицией. Всех тайн пока не раскрывают, но обещают удивить и порадовать еще больше. Напомним, что пока линейка коньяков "Довбуш Карпатский" включает 2 наименования: трех и пяти лет выдержки.

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      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новости Украины
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