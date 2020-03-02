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      Який коньяк б'є рекорди за кількістю повторних покупок?

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      Восени минулого року на полицях українських магазинів з'явився новий коньяк "Довбуш Карпатський".

      Виробники, затамувавши подих, чекали результатів перших продажів і відгуків споживачів. І ось, за два місяці, незалежне дослідження компанії "Інмарк" дало довгоочікувану відповідь на питання: чи запалив "Довбуш" вогонь в душах українців?

      73% з опитаних повертаються до магазина, щоб купити коньяк "Довбуш Карпатський" знову

      "Я завжди намагаюся куштувати новинки, іноді можна наштовхнутися на щось дуже цікаве, так і з "Довбушем" вийшло. В першу чергу привернула увагу сама пляшка, ну, і назва - відразу зрозуміло, що коньяк наш, український. Я і взяв спробувати. Описати? Як на мене, за нього не буде соромно в гідній компанії і він підходить для більшості ситуацій і приводів. У нього дуже приємний аромат, багатий смак. Він м'який і легкий сам по собі. А ще ціна приємна, бо складно знайти гідний коньяк за прийнятною ціною. Тому і беру його вже не перший раз", – розповів Анатолій Грищенко, покупець коньяку "Довбуш Карпатський".

      Подібні відгуки повинні особливо гріти душу творців продукту, адже задумка виробників не обмежувалася завданням забезпечити продукт українською айдентикою. "Довбуш Карпатський" повинен був і став істинно українським коньяком, створеним українцями для українців, яким можна пишатися, тим паче на користь цього факту свідчать вражаючі цифри дослідження.

      "Ми опитали 1012 споживачів по всій Україні, респондентами стали люди, які обирали "Довбуш Карпатський" біля полиці в магазині. Оскільки продукт новий, ми в першу чергу хотіли дізнатися звідки про нього дізналися і що вплинуло на те, що покупець обрав цей коньяк. 73% з опитаних сказали, що вже купували "Довбуш" і прийшли за покупкою знов. А це виводить на перший план якість і смак самого продукту, а не тільки маркетинговий антураж. Мушу визнати, хоча ми проводимо подібні дослідження не перший рік, подібний результат доводить, що продукт, як і обіцяє слоган, запалив вогонь в душах споживачів", – зазначив Костянтин Корж, керівник проєкту, соціолог компанії "Інмарк".

      Будемо сподіватися, цей вогонь продовжить палати і надалі, адже виробники дійсно постаралися виділити свій продукт, наділивши його купою особливостей і унікальних переваг.

      "Коньяк "Довбуш" створений за нашою особливою, карпатською рецептурою, а в його виробництві використані найкращі спирти виключно з українського винограду. Крім цього, витримується наш "Довбуш" в бочках, вироблених українськими бондарями з могутнього карпатського дуба за класичною технологією", – пояснив Олексій Козаченко, головний технолог ТМ "Довбуш Карпатський".

      З огляду на те, що продукт "зайшов" споживачеві і попит продовжує рости, виробник обіцяє поповнити колекцію ще однією позицією. Всіх таємниць поки не розкривають, але обіцяють здивувати та порадувати ще більше. Нагадаємо, що поки лінійка коньяків "Довбуш Карпатський" включає 2 найменування: трьох і п'яти років витримки.

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      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новини України
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