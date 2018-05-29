Какой самый модный принт лета 2018

Модные критики и дизайнеры определили главный принт лета 2018. По их словам, в тренде сезона будет одежда в горошек.

Эксперты добавляют, что такой принт подходит не только для платьев, а и для блуз, топов, купальников, в частности, в ретро-стиле, пишет Independent.

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Как указывают специалисты, показы брендов, как Dior, Balenciaga, Jason Wu и Carolina Herrera – лишь подтвердили эту тенденцию в моде, ведь на ведущих подиумах мира в рамках коллекций сезона лето 2018 можно увидеть принты в горошек в разных оттенках и размерах.

Если все в офисный дресс-код, то эксперты советуют выбирать наряды в мелкие горошки, которые будут гармонично смотреться на строгих блузах, юбках-карандашах и в качестве принта на туфлях-лодочках.

А поклонницами дерзкого стиля рекомендуют комбинировать верх и низ с горошками разного цвета.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Кві 2018 р. о 8:09 PDT

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 29 Гру 2017 р. о 12:26 PST

Допис, поширений Rosey (@rebelrosey) 29 Тра 2018 р. о 1:22 PDT

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco) 29 Тра 2018 р. о 7:22 PDT

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco) 25 Тра 2018 р. о 10:05 PDT

Допис, поширений Fatima Ilay (@ayil9881) 27 Тра 2018 р. о 8:06 PDT