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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Какой самый модный принт лета 2018

53 Читати новину українською
Горошек в тренде
Горошек в тренде

Модные критики и дизайнеры определили главный принт лета 2018. По их словам, в тренде сезона будет одежда в горошек.

Эксперты добавляют, что такой принт подходит не только для платьев, а и для блуз, топов, купальников, в частности, в ретро-стиле, пишет Independent.

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Как указывают специалисты, показы брендов, как Dior, Balenciaga, Jason Wu и Carolina Herrera – лишь подтвердили эту тенденцию в моде, ведь на ведущих подиумах мира в рамках коллекций сезона лето 2018 можно увидеть принты в горошек в разных оттенках и размерах.

Если все в офисный дресс-код, то эксперты советуют выбирать наряды в мелкие горошки, которые будут гармонично смотреться на строгих блузах, юбках-карандашах и в качестве принта на туфлях-лодочках.

А поклонницами дерзкого стиля рекомендуют комбинировать верх и низ с горошками разного цвета.

 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Допис, поширений Rosey (@rebelrosey)

 

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco)

 

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco)

 

Допис, поширений Fatima Ilay (@ayil9881)

 

Теги: Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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