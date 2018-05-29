Какой самый модный принт лета 2018
Модные критики и дизайнеры определили главный принт лета 2018. По их словам, в тренде сезона будет одежда в горошек.
Эксперты добавляют, что такой принт подходит не только для платьев, а и для блуз, топов, купальников, в частности, в ретро-стиле, пишет Independent.
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Как указывают специалисты, показы брендов, как Dior, Balenciaga, Jason Wu и Carolina Herrera – лишь подтвердили эту тенденцию в моде, ведь на ведущих подиумах мира в рамках коллекций сезона лето 2018 можно увидеть принты в горошек в разных оттенках и размерах.
Если все в офисный дресс-код, то эксперты советуют выбирать наряды в мелкие горошки, которые будут гармонично смотреться на строгих блузах, юбках-карандашах и в качестве принта на туфлях-лодочках.
А поклонницами дерзкого стиля рекомендуют комбинировать верх и низ с горошками разного цвета.