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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Який наймодніший принт літа 2018

96 Читать новость на русском
Горошок у тренді
Горошок у тренді

Модні критики та дизайнери визначили головний принт літа 2018. За їх словами, у тренді сезону буде одяг в горошок.

Експерти додають, що такий принт підходить не лише для суконь, а для блуз, топів, купальників, зокрема, у ретро-стилі, пише Independent.

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Як вказують фахівці, покази брендів, як Dior, Balenciaga, Jason Wu і Carolina Herrera – лише підтвердили цю тенденцію у моді, адже на провідних подіумах світу в рамках колекцій сезону літо 2018 можна побачити принти у горошок в різних відтінках і розмірах.

Якщо у все офісний дрес-код, то експерти радять обирати наряди у дрібні горошки, які будуть гармонійно виглядати на строгих блузах, спідницях-олівцях і в якості принта на туфлях-човниках.

А прихильницями зухвалого стилю рекомендують комбінувати верх і низ з горошками різного кольору.

 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Допис, поширений Rosey (@rebelrosey)

 

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco)

 

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco)

 

Допис, поширений Fatima Ilay (@ayil9881)

 

Теги: Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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