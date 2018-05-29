Який наймодніший принт літа 2018

Модні критики та дизайнери визначили головний принт літа 2018. За їх словами, у тренді сезону буде одяг в горошок.

Експерти додають, що такий принт підходить не лише для суконь, а для блуз, топів, купальників, зокрема, у ретро-стилі, пише Independent.

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Як вказують фахівці, покази брендів, як Dior, Balenciaga, Jason Wu і Carolina Herrera – лише підтвердили цю тенденцію у моді, адже на провідних подіумах світу в рамках колекцій сезону літо 2018 можна побачити принти у горошок в різних відтінках і розмірах.

Якщо у все офісний дрес-код, то експерти радять обирати наряди у дрібні горошки, які будуть гармонійно виглядати на строгих блузах, спідницях-олівцях і в якості принта на туфлях-човниках.

А прихильницями зухвалого стилю рекомендують комбінувати верх і низ з горошками різного кольору.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Кві 2018 р. о 8:09 PDT

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 29 Гру 2017 р. о 12:26 PST

Допис, поширений Rosey (@rebelrosey) 29 Тра 2018 р. о 1:22 PDT

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco) 29 Тра 2018 р. о 7:22 PDT

Допис, поширений MILKSHOP (@milkshopco) 25 Тра 2018 р. о 10:05 PDT

Допис, поширений Fatima Ilay (@ayil9881) 27 Тра 2018 р. о 8:06 PDT