Какой смартфон чаще всего покупают украинцы в интернете: интересная инфографика

Самым популярным устройством, которое покупали украинцы в течение последних 6 месяцев, был смартфон. При этом самая популярная среди украинских пользователей модель – Xiaomi Redmi 4X.

Эти данные обнародовал сервис сравнения цен Price.UA.



В общем портал выбрал 10 самых популярных категорий товаров, которые украинцы чаще всего покупают в интернете. Самой популярной категорией являются смартфоны, на них приходится почти 28% покупок в интернет-магазинах.

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При этом самой популярной моделью, которую украинцы активно покупали в первом полугодии 2018 является Xiaomi Redmi 4X (цена 4000 гривен). На втором месте оказался смартфон от Apple – iPhone 6S (10000 гривен). А тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy S8 (21000 гривен).

Самые популярные покупки украинцев в интернете



Среди ноутбуков, планшетов и игровых консолей самыми популярными моделями являются: Apple iPad 32 ГБ, Samsung Galaxy Tab A и Lenovo Tab 10.

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