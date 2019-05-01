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      Какой средний возраст самолетов, перевозящих украинцев

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      Какой средний возраст самолетов, которые перевозят украинцев
      Какой средний возраст самолетов, которые перевозят украинцев / unsplash.com

      В каждой стране существуют определенные ограничения возраста самолетов. Например, в США после 20 лет непрерывной эксплуатации самолеты отправляют на стоянку. А вот Министерство инфраструктуры Украины отказалось запретить украинским авиакомпаниям перевозить пассажиров на самолетах, возраст которых старше 20 лет.

      В 2018 году сайт avianews.com проанализировал состояние флота всех украинских авиакомпаний и обнародовал потрясающие результаты.

      Читайте также: Саудовская Аравия отказалась от украинского самолета

      Оказалось, что средний возраст флота украинских авиакомпаний превышает 20 лет. Младшие самолеты есть в лоукостера SkyUp, тогда как старейшими владеет "Мотор Сич".

      Стоит ли учитывать возраст самолета?

      Пассажиры все чаще интересуются возрастом самолетов и стремятся летать на более новых воздушных лайнерах. И сами авиакомпании соревнуются между собой показателями среднего возраста своего флота. В целом авиалайнеры проектируются с расчетом непрерывной десятилетней работы, конечно же, при условии безаварийных полетов и своевременного прохождения технического обслуживания. Но вы можете летать спокойно, ведь возраст прямо не влияет на безопасность самолета.

      Почему авиакомпании все же учитывают возраст?
      Потому что чем старше самолет, тем дороже поддерживать его летную пригодность и тем дольше он проводит времени на земле. Обычно авиакомпании выводят из флота самолеты не из опасений безопасности из-за их возраста, а по экономическим причинам.

      Об авиакомпаниях, попавших в "черный список" – читайте здесь.

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      Теги: Новости Украины МАУ SkyUp авиация
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