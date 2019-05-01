Який середній вік літаків, що перевозять українців

У кожній країні існують певні обмеження за віком літаків. Наприклад, у США після 20 років безперервної експлуатації літаки відправляють на стоянку. А от Міністерство інфраструктури України відмовилося заборонити українським авіакомпаніям перевозити пасажирів на літаках, вік яких старший за 20 років.

У 2018 році сайт avianews.com проаналізував стан флоту всіх українських авіакомпаній та оприлюднив приголомшливі результати.

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Виявилося, що середній вік флоту українських авіакомпаній перевищує 20 років. Молодші літаки є в лоукостера SkyUp, тоді як найстаршими володіє "Мотор Січ".

Чи варто зважати на вік літака?

Пасажири все частіше цікавляться віком літаків і прагнуть літати на новіших повітряних лайнерах. І самі авіакомпанії змагаються між собою показниками середнього віку свого флоту. Загалом авіалайнери проектуються з розрахунком безперервної десятирічної роботи, звичайно ж, за умови безаварійних польотів та вчасного проходження технічного обслуговування. Але ви можете літати спокійно, адже вік прямо не впливає на безпеку літака.

Чому ж авіакомпанії все-таки зважають на вік?Бо чим старший літак, тим дорожче підтримувати його льотну придатність і тим довше він проводить часу на землі. Зазвичай авіакомпанії виводять з флоту літаки не з побоювань безпеки через їхній вік, а з економічних причин.

Про авіакомпанії, які потрапили до "чорного списку" – читайте тут.