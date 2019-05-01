Саудівська Аравія відмовилася від українського літака

Перший український літак без російських складників Ан-132 "Антонов" розробляв на замовлення Саудівської Аравії. Також Королівство оплатило виготовлення прототипу для випробувань. А потім раптово відмовилося від нього. Мовляв, літак потрібен, але "трохи інший".

Угода "Антонова" із Саудівською Аравією передбачала не лише проектування та виготовлення літака для аравійців, а й побудову та запуск заводу на території Королівства. Заводу, на якому б запустили серійне виробництво українських повітряних суден, розповів УНІАН президент державного концерну "Антонов" Олександр Донець.

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Але будівництво заводу припинили, за словами Донця, через причини, не пов'язані з ДК "Антонов". Мовляв, українці презентували програму керівництву Саудівської Аравії, продемонстрували перспективи будівництва заводу. І вже навіть погодили територію під нього. Аравійська компанія KACST оплатила будівництво прототипу літака для демонстрації можливостей та випробувань.



Ан-131 оглянули та схвалили партнери із Саудівської Аравії ще у 2017 році

"Антонов" побудував Ан-132D, презентував його і розпочав випробування. Саудівська компанія Taqnia Aeronautics взялася за просування Ан-132 на ринку. Аж раптом військовий партнер у Саудівській Аравії змінився і замовник вирішив, що потребує "трохи іншої машини".

Однак, я можу сказати, що "Антонов" не заморозив проект Ан-132. Ми шукаємо і замовника, і партнера. Нещодавно показали Ан-132D в Індії, і він справив хороше враження,

– розповів Донець.

Що відомо про Ан-132? Ан-132 – перший літак в лінійці "Антонова" без російських складників. Він має крейсерську швидкість у понад 500 кілометрів на годину і максимальну висоту крейсерського польоту 9 тисяч метрів. Максимальне навантаження – 9,2 тонни. Проектування завершили у лютому 2016, а перший політ літак виконав у березні 2017 року.





Ан-132 – без складників російського походження