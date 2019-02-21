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      Україна представила новітній літак АН-132D на міжнародній виставці

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      Український літак АН-132D
      Український літак АН-132D / Фото із відкритих джерел

      Українська делегація продемонструвала літак АН-132D на міжнародній авіаційній виставці "АероІндія-2019", яка проходить з 20 по 24 лютого в індійському місті Бангалор.

      Цьогоріч до складу делегації України на виставці "АероІндія" увійшли керівники ДК "Укроборонпром" та 15 державних та приватних оборонних підприємств України, повідомили у прес-службі РНБО.

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      Очолює ж українське представництво перший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський.

      Що таке "АероІндія"?Міжнародна виставка, яка відбувається кожні два роки. Цей захід є основною платформою для демонстрації своєї продукції перед індійськими військовими та розширення співпраці з індійськими компаніями в суміжних сферах. У 2017 році у виставці взяли участь 60 тисяч представників оборонної сфери з усього світу.

      Члени української делегації вже зустрілися з міністром з питань оборони Індії Субхаш Бхамре та обговорили з ним питання співпраці між країнами.

      Зокрема, можливість постачати в Індію запчастини та боєприпаси для військової техніки радянського зразка й спільної участі українських підприємств у її ремонті та модернізації.

      Крім цього, спілкувалися про перспективи просування на індійський ринок новітнього українського літака АН-132. 

      Що відомо про АН-132?Легкий транспортний літак, розроблений ДП "Антонов" спільно з Саудівською Аравією. Добре пристосований до експлуатації у різних кліматичних умовах, зокрема в умовах спекотного клімату, на високогірних та непідготовлених аеродромах, а також піщаних злітно-посадкових смуг.

      Зазначимо, що це – перший український літак, виготовлений без жодної російської деталі.

      АН-132Д
       

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Індія РНБО
      Джерело: 24 Канал
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