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      Украина представила новейший самолет АН-132D на международной выставке

      94 Читати новину українською
      Украинский самолет АН-132D
      Украинский самолет АН-132D / Фото из открытых источников

      Украинская делегация продемонстрировала самолет АН-132D на международной авиационной выставке "АэроИндия-2019", которая проходит с 20 по 24 февраля в индийском городе Бангалор.

      В этом году в состав делегации Украины на выставке "АэроИндия" вошли руководители ГК "Укроборонпром" и 15 государственных и частных оборонных предприятий Украины, сообщили в пресс-службе СНБО.

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      Возглавляет украинское представительство первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский.

      Что такое "АэроИндия"?Международная выставка, которая проходит каждые два года. Это мероприятие является основной платформой для демонстрации своей продукции перед индийскими военными и расширения сотрудничества с индийскими компаниями в смежных сферах. В 2017 году в выставке приняли участие 60 тысяч представителей оборонной сферы со всего мира.

      Члены украинской делегации уже встретились с министром по вопросам обороны Индии Субхаш Бхамре и обсудили с ним вопросы сотрудничества между странами.

      В частности, возможность поставлять в Индию запчасти и боеприпасы для военной техники советского образца и совместного участия украинских предприятий в ее ремонте и модернизации.

      Кроме этого, общались о перспективах продвижения на индийский рынок новейшего украинского самолета АН-132.

      Что известно об АН-132?Легкий транспортный самолет, разработанный ГП "Антонов" совместно с Саудовской Аравией. Хорошо приспособлен к эксплуатации в различных климатических условиях, в частности в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах, а также песчаных взлетно-посадочных полос.

      Отметим, что это первый украинский самолет, изготовленный без единой российской детали.

      АН-132Д

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      Теги: Новости Украины СНБО Индия авиация
      Источник: 24 Канал
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