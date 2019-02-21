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      Пассажирский самолет Boeing случайно побил рекорд скорости

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      Пассажирский самолет Boeing случайно побил рекорд скорости
      Пассажирский самолет Boeing случайно побил рекорд скорости / Airplane-Pictures.net

      Британский пассажирский самолет авиакомпании Virgin Atlantic во время рейса Лос-Анджелес – Лондон установил новый рекорд скорости. А поспособствовал этому сильный ветер.

      Лайнер двигался быстрее звука, сообщает The Washington Post.

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      Находясь на высоте 11 км над Пенсильванией, Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение, в результате чего его скорость относительно поверхности земли выросла до 801 мили в час (1289 километров в час).

      Пилот самолета отметил, что скорость самолета превысила обычную скорость более чем на 380 километров в час, благодаря чему Boeing приземлился в аэропорту Лондона на 48 минут раньше. "Почти 800 миль в час. Никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни", – написал он.

      Лайнер попал в мощный воздушный поток, поэтому двигался быстрее звука, скорость которого в воздухе (при 20°C) составляет около 767 миль в час. Однако звуковой барьер Boeing не пересек.

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      Теги: авиация Великобритания
      Источник: 24 канал
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