Аэропорт "Борисполь" обнародовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний
Международный аэропорт "Борисполь" обнародовал рейтинг авиакомпаний, которые выполняют рейсы в соответствии с графиком. Его лидерами стали авиакомпании Air Malta и Iraqi Airways с показателем пунктуальности в 100%.
Рейтинг составляли, используя информацию за январь 2019 года, сообщает УНИАН.
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На втором месте в списке пунктуальности оказались авиакомпании Qatar Airways, Czech Airlines и Belavia, которые вовремя выполняли рейсы в 90% случаев.
Белорусская авиакомпания Belavia
Пунктуальность на уровне 90-70% продемонстрировали такие авиаперевозчики: Brussels Airlines, Turkish Airlines, Air Astana, Austrian Airlines, Wind Rose, El Al, British Airways, Georgian Airways, SWISS, МАУ, LOT, Air Baltic, Air Arabia, KLM, Ryanair , Bravo Airways и Bukovyna Airways.
Самолеты Международных авиалиний Украины пунктуальны на 90-70%
Третье место с результатом 50-70% пунктуальности занимают Lufthansa, Air France, Azur Air, Flydubai и YANAIR.
А вот пунктуальность на уровне ниже 50% имеет только одна авиакомпания – SkyUp.