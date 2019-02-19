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      Аэропорт "Борисполь" обнародовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

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      Рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний
      Рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний / www.molodnews.info

      Международный аэропорт "Борисполь" обнародовал рейтинг авиакомпаний, которые выполняют рейсы в соответствии с графиком. Его лидерами стали авиакомпании Air Malta и Iraqi Airways с показателем пунктуальности в 100%.

      Рейтинг составляли, используя информацию за январь 2019 года, сообщает УНИАН.

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      На втором месте в списке пунктуальности оказались авиакомпании Qatar Airways, Czech Airlines и Belavia, которые вовремя выполняли рейсы в 90% случаев.

      Білоруська авіакомпанія
      Белорусская авиакомпания Belavia

      Пунктуальность на уровне 90-70% продемонстрировали такие авиаперевозчики: Brussels Airlines, Turkish Airlines, Air Astana, Austrian Airlines, Wind Rose, El Al, British Airways, Georgian Airways, SWISS, МАУ, LOT, Air Baltic, Air Arabia, KLM, Ryanair , Bravo Airways и Bukovyna Airways.

      МАУ
      Самолеты Международных авиалиний Украины пунктуальны на 90-70%

      Третье место с результатом 50-70% пунктуальности занимают Lufthansa, Air France, Azur Air, Flydubai и YANAIR.

      А вот пунктуальность на уровне ниже 50% имеет только одна авиакомпания – SkyUp.

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      Теги: Новости Украины авиация Ryanair SkyUp
      Источник: 24 Канал
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