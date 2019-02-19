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      Аеропорт "Бориспіль" оприлюднив рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній

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      Рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній
      Рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній / www.molodnews.info

      Міжнародний аеропорт "Бориспіль" оприлюднив рейтинг авіакомпаній, які виконують рейси згідно з графіком. Його лідерами стали авіакомпанії Air Malta та Iraqi Airways з показником пунктуальності у 100%.

      Рейтинг складали, використовуючи інформацію за січень 2019 року, повідомив УНІАН.

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      На другому місці у списку пунктуальності опинилися авіакомпанії Qatar Airways, Czech Airlines та Belavia, які вчасно виконували рейси у 90% випадках.

      Білоруська авіакомпанія
      Білоруська авіакомпанія Belavia

      Пунктуальність на рівні 90-70% продемонстрували такі авіаперевізники: Brussels Airlines, Turkish Airlines, Air Astana, Austrian Airlines, Wind Rose, El Al, British Airways, Georgian Airways, SWISS, МАУ, LOT, Air Baltic, Air Arabia, KLM, Ryanair, Bravo Airways та Bukovyna Airways. 

      МАУ
      Літаки Міжнародних авіаліній України пунктуальні на 90-70%

      Третє місце з результатом 50-70% пунктуальності займають Lufthansa, Air France, Azur Air, Flydubai та YANAIR.

      А от пунктуальність на рівні нижче 50% має лише одна авіакомпанія – SkyUp.

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      Теги: Новини України авіація Ryanair SkyUp
      Джерело: 24 Канал
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