Пасажирський літак Boeing випадково побив рекорд швидкості

Британський пасажирський літак авіакомпанії Virgin Atlantic під час рейсу Лос-Анджелес – Лондон встановив новий рекорд швидкості. А посприяв цьому сильний вітер.

Лайнер рухався швидше звуку, повідомляє The Washington Post.

Читайте також: Аеропорт "Бориспіль" оприлюднив рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній

Перебуваючи на висоті 11 км над Пенсільванією, Boeing 787-9 Dreamliner потрапив у висотне струминне протягом, в результаті чого його швидкість відносно поверхні землі виросла до 801 миль на годину (1289 кілометрів за годину).

Пілот літака наголосив, що швидкість літака перевищила звичайну швидкість більш ніж на 380 кілометрів за годину, завдяки чому Boeing приземлився в аеропорту Лондона на 48 хвилин раніше. "Майже 800 миль на годину. Ніколи не бачив такого попутного вітру в своєму житті", – написав він.

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB — Peter James (@jetpeter1) 19 лютого 2019 р.

Лайнер потрапив в потужний повітряний потік, тому рухався швидше звуку, швидкість якого в повітрі (при 20°C) становить близько 767 миль на годину. Однак, звукового бар'єру Boeing не перетнув.