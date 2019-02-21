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      Пасажирський літак Boeing випадково побив рекорд швидкості

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      Пасажирський літак Boeing випадково побив рекорд зі швидкості
      Пасажирський літак Boeing випадково побив рекорд зі швидкості / Airplane-Pictures.net

      Британський пасажирський літак авіакомпанії Virgin Atlantic під час рейсу Лос-Анджелес – Лондон встановив новий рекорд швидкості. А посприяв цьому сильний вітер.

      Лайнер рухався швидше звуку, повідомляє The Washington Post.

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      Перебуваючи на висоті 11 км над Пенсільванією, Boeing 787-9 Dreamliner потрапив у висотне струминне протягом, в результаті чого його швидкість відносно поверхні землі виросла до 801 миль на годину (1289 кілометрів за годину).

      Пілот літака наголосив, що швидкість літака перевищила звичайну швидкість більш ніж на 380 кілометрів за годину, завдяки чому Boeing приземлився в аеропорту Лондона на 48 хвилин раніше. "Майже 800 миль на годину. Ніколи не бачив такого попутного вітру в своєму житті", – написав він.

      Лайнер потрапив в потужний повітряний потік, тому рухався швидше звуку, швидкість якого в повітрі (при 20°C) становить близько 767 миль на годину. Однак, звукового бар'єру Boeing не перетнув.

      blog_ava
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      Теги: авіація Великобританія
      Джерело: 24 канал
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