Саудовская Аравия отказалась от украинского самолета

Первый украинский самолет без российских частей Ан-132 "Антонов" разрабатывали по заказу Саудовской Аравии. Также Королевство оплатило изготовление прототипа для испытаний. А потом внезапно отказалось от него. Мол, самолет нужен, но "немного другой".

Соглашение "Антонова" с Саудовской Аравии предусматривало не только проектирование и изготовление самолета для аравийцев, но и постройку и запуск завода на территории Королевства. Завода, на котором бы запустили серийное производство украинских воздушных судов, рассказал УНИАН президент государственного концерна "Антонов" Александр Донец.

Читайте также: Boeing 767 приземлился с горящим двигателем (видео)

Но строительство завода прекратили, по словам Донца, по причинам, не связанным с ДК "Антонов". Мол, украинцы презентовали программу руководству Саудовской Аравии, продемонстрировали перспективы строительства завода. И уже даже согласовали территорию под него. Аравийская компания KACST оплатила строительство прототипа самолета для демонстрации возможностей и испытаний.



Ан-131 осмотрели и одобрили партнеры из Саудовской Аравии еще в 2017 году

"Антонов" построил Ан-132D, представил его и начал испытания. Саудовская компания Taqnia Aeronautics взялась за продвижение Ан-132 на рынке. Вдруг военный партнер в Саудовской Аравии изменился и заказчик решил, что нуждается в "немного другой машине".

Однако, я могу сказать, что "Антонов" не заморозил проект Ан-132. Мы ищем и заказчика, и партнера. Недавно показали Ан-132D в Индии, и он произвел хорошее впечатление,

– рассказал Донец.

Что известно о Ан-132?Ан-132 – первый самолет в линейке "Антонова" без российских частей. Он имеет крейсерскую скорость более чем 500 километров в час и максимальную высоту крейсерского полета 9000 метров. Максимальная нагрузка – 9,2 тонны. Проектирование завершено в феврале 2016 года, а первый полет самолет выполнил в марте 2017 года.





Ан-132 – без составляющих частей российского происхождения