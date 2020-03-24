Какой ущерб нанес коронавирус украинской авиаотрасли

В Украине подсчитали убытки в авиационной и туристско-гостиничной отраслях вследствие пандемии коронавируса Covid-2019. Они значительны, поэтому в этой ситуации правительство может ввести пакет антикризисных мер.

Убытки подсчитали в Авиационном комитете Торгово-промышленной палаты Украины.

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Ущерб, нанесенный предприятиям авиационной отрасли, составляет от 10 до 15 миллиардов гривен,

– отметили там.

При этом, речь идет только о первом квартале 2020 года.

Наиболее уязвимы в этой ситуации украинские аэропорты и авиакомпании, метеорологические центры и службы, компании, которые занимаются заправкой самолетов, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании и специализированные государственные предприятия, например, "Украэрорух".

Если не принять действенных мер по государственной поддержке, то в конечном итоге государство недополучит миллиарды налоговых поступлений в бюджет, обанкротившуюся отрасль, а тысячи украинцев потеряют рабочие места,

– отметили в авиакомитете.

По мнению его членов, для восстановления полноценной деятельности авиационной отрасли необходимо безотлагательно обеспечить со стороны государственной власти пакет реанимационных шагов.

Что должен предусматривать пакет антикризисных мер:

Возможность предоставления предприятиям авиа- и туристической отраслей стабилизационных кредитов;

разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон;

выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет средств государства во время простоя производства;

право для государственных аэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с компенсацией со стороны государства;

возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.

Эти предложения будут переданы на рассмотрение правительства.



Запреты, введенные в Украине из-за распространения коронавируса / Инфографика 24 канала