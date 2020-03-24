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      Какой ущерб нанес коронавирус украинской авиаотрасли

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      В Украине подсчитали убытки в авиационной и туристско-гостиничной отраслях вследствие пандемии коронавируса Covid-2019. Они значительны, поэтому в этой ситуации правительство может ввести пакет антикризисных мер.

      Убытки подсчитали в Авиационном комитете Торгово-промышленной палаты Украины.

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      Ущерб, нанесенный предприятиям авиационной отрасли, составляет от 10 до 15 миллиардов гривен,
      – отметили там.

      При этом, речь идет только о первом квартале 2020 года.

      Наиболее уязвимы в этой ситуации украинские аэропорты и авиакомпании, метеорологические центры и службы, компании, которые занимаются заправкой самолетов, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании и специализированные государственные предприятия, например, "Украэрорух".

      Если не принять действенных мер по государственной поддержке, то в конечном итоге государство недополучит миллиарды налоговых поступлений в бюджет, обанкротившуюся отрасль, а тысячи украинцев потеряют рабочие места,
      – отметили в авиакомитете.

      По мнению его членов, для восстановления полноценной деятельности авиационной отрасли необходимо безотлагательно обеспечить со стороны государственной власти пакет реанимационных шагов.

      Что должен предусматривать пакет антикризисных мер:

      • Возможность предоставления предприятиям авиа- и туристической отраслей стабилизационных кредитов;
      • разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон;
      • выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет средств государства во время простоя производства;
      • право для государственных аэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с компенсацией со стороны государства;
      • возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.

      Эти предложения будут переданы на рассмотрение правительства.

      карантин
      Запреты, введенные в Украине из-за распространения коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости политики Деньги авиация
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