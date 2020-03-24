Какой ущерб нанес коронавирус украинской авиаотрасли
В Украине подсчитали убытки в авиационной и туристско-гостиничной отраслях вследствие пандемии коронавируса Covid-2019. Они значительны, поэтому в этой ситуации правительство может ввести пакет антикризисных мер.
Убытки подсчитали в Авиационном комитете Торгово-промышленной палаты Украины.
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Ущерб, нанесенный предприятиям авиационной отрасли, составляет от 10 до 15 миллиардов гривен,
– отметили там.
При этом, речь идет только о первом квартале 2020 года.
Наиболее уязвимы в этой ситуации украинские аэропорты и авиакомпании, метеорологические центры и службы, компании, которые занимаются заправкой самолетов, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании и специализированные государственные предприятия, например, "Украэрорух".
Если не принять действенных мер по государственной поддержке, то в конечном итоге государство недополучит миллиарды налоговых поступлений в бюджет, обанкротившуюся отрасль, а тысячи украинцев потеряют рабочие места,
– отметили в авиакомитете.
По мнению его членов, для восстановления полноценной деятельности авиационной отрасли необходимо безотлагательно обеспечить со стороны государственной власти пакет реанимационных шагов.
Что должен предусматривать пакет антикризисных мер:
- Возможность предоставления предприятиям авиа- и туристической отраслей стабилизационных кредитов;
- разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон;
- выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет средств государства во время простоя производства;
- право для государственных аэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с компенсацией со стороны государства;
- возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.
Эти предложения будут переданы на рассмотрение правительства.
Запреты, введенные в Украине из-за распространения коронавируса / Инфографика 24 канала