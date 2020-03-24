Яких збитків завдав коронавірус українській авіагалузі
В Україні підрахували збитки в авіаційній та туристично-готельній галузях внаслідок пандемії коронавирусу Covid-2019. Вони значні, тому у цій ситуації уряд може ввести пакет антикризових заходів.
Збитки підрахували в Авіаційному комітеті Торговельно-промислової палати України.
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Збитки, завдані підприємствам авіаційної галузі, складають від 10 до 15 мільярдів гривень,
– зауважили там.
При цьому, йдеться лише про перший квартал 2020 року.
Найуразливішими у цій ситуації є українські аеропорти та авіакомпанії, метеорологічні центри і служби, компанії, які займаються заправкою літаків, компанії з технічного обслуговування повітряних суден, кейтерингові компанії та спеціалізовані державні підприємства, приміром, – "Украерорух".
Якщо не вжити дієвих заходів з державної підтримки, то в кінцевому підсумку держава недоотримає мільярди податкових надходжень до бюджету, збанкрутілу галузь, а тисячі українців втратять робочі місця,
– наголосили в авіакомітеті.
На думку його членів, для відновлення повноцінної діяльності авіаційної галузі необхідно невідкладно забезпечити з боку державної влади пакет реанімаційних кроків.
Що має передбачати пакет антикризових заходів:
- Можливість надання підприємствам авіа- та туристичної галузей стабілізаційних кредитів;
- дозвіл надавати відпустки без збереження заробітної плати до закінчення карантину за угодою сторін;
- виплату допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів держави під час простою виробництва;
- право для державних аеропортів надавати канікули користувачам послуг для оплати послуг з компенсацією з боку держави;
- можливість автоматично пролонгувати дію сертифікатів та актів льотних перевірок аеродромів.
- Ці пропозиції передадуть на розгляд уряду.
Заборони, що введені в Україні через поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу