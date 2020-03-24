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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Яких збитків завдав коронавірус українській авіагалузі

      -
      Яких збитків завдав коронавірус Україні / cuatro.com

      В Україні підрахували збитки в авіаційній та туристично-готельній галузях внаслідок пандемії коронавирусу Covid-2019. Вони значні, тому у цій ситуації уряд може ввести пакет антикризових заходів.

      Збитки підрахували в Авіаційному комітеті Торговельно-промислової палати України.

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      Збитки, завдані підприємствам авіаційної галузі, складають від 10 до 15 мільярдів гривень,
      – зауважили там.

      При цьому, йдеться лише про перший квартал 2020 року.

      Найуразливішими у цій ситуації є українські аеропорти та авіакомпанії, метеорологічні центри і служби, компанії, які займаються заправкою літаків, компанії з технічного обслуговування повітряних суден, кейтерингові компанії та спеціалізовані державні підприємства, приміром, – "Украерорух".

      Якщо не вжити дієвих заходів з державної підтримки, то в кінцевому підсумку держава недоотримає мільярди податкових надходжень до бюджету, збанкрутілу галузь, а тисячі українців втратять робочі місця,
      – наголосили в авіакомітеті.

      На думку його членів, для відновлення повноцінної діяльності авіаційної галузі необхідно невідкладно забезпечити з боку державної влади пакет реанімаційних кроків.

      Що має передбачати пакет антикризових заходів:

      • Можливість надання підприємствам авіа- та туристичної галузей стабілізаційних кредитів;
      • дозвіл надавати відпустки без збереження заробітної плати до закінчення карантину за угодою сторін;
      • виплату допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів держави під час простою виробництва;
      • право для державних аеропортів надавати канікули користувачам послуг для оплати послуг з компенсацією з боку держави;
      • можливість автоматично пролонгувати дію сертифікатів та актів льотних перевірок аеродромів.
      • Ці пропозиції передадуть на розгляд уряду.

      карантин
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Гроші Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 авіація Новини України Новини політики
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