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      Какой ущерб нанесли московские попы Киево-Печерской лавре

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      За последние несколько лет в Киево-Печерской лавре появилось шестнадцать совершенно новых сооружений стоимостью в сорок миллионов долларов. Среди них два ресторана, гостиница и овощехранилище.

      По распоряжению ЮНЕСКО лавра относится к памятникам культурного наследия и на ее территории категорически запрещено любое строительство вообще.

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      В Киево-Печерскую лавру едут со всего мира, чтобы прикоснуться к истории времен еще Ярослава Мудрого. Но здесь их ждет разочарование.

      лавра києво-печерська
      Окна в Киево-Печерской лавре

      Києв-Печерська лавра московський патріархат
      Арка в Киево-Печерской лавре

      На входе вместо старинного фасада – новое здание.

      Арки, которые являются памятником, нельзя разрушать, но они их разрушили. Уничтожили старые арки и построили более высокие, чтобы строительная техника могла свободно ездить и можно было грузовики пускать,
      – рассказал народный депутат Игорь Луценко.

      За три десятка лет хозяйствования в лавре Московского патриархата появились новые заборы, здания, кафе и магазины.

      Києво-Печеська лавра московський патріархат
      Новые здания на территории Киево-Печерской лавры

      Хозяйничали московские попы вопреки распоряжению ЮНЕСКО. Всемирная организация запрещает вести дополнительные работы на территории памятников культурного наследия без согласования. Следовательно священники не сохранили историческую идентичность лавры. Чиновники Министерства культуры почему-то не контролировали этот процесс.

      Все, что происходит сейчас в лавре, по моей информации, не было сообщено в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и не получено ни одного заключения,
      – заявила активистка Марина Соловьева.

      Несколько лет назад из-за этого лавру едва не вычеркнули из списка ЮНЕСКО. Страдают памятники не только в Киеве. На Тернопольщине так само Почаевская Лавра.

      почаївська лавра кіріл московський патріархат
      Почаевская Лавра

      Священники Московского патриархата сняли информационную табличку о его статусе как государственного заповедника и заметно переделали историческую гору на свой манер. В частности, сделали все для того, чтобы Успенский храм, построенный греко-католиками, сделать менее заметным.

      Греко-католикам, католикам и православным не Московского патриархата запрещено подавать прошение о молитве или исповедоваться. Хотя с 18 века более ста лет ее хозяевами были монахи-василиане Греко-католической церкви.

      "Они под видом борьбы с польским восстанием перевели лавру в православие. Этот переход был очень жестким, здесь вводились войска", – рассказал краевед Тимофей Парий.

      Однако, ничего плохого священники УПЦ МП во всех этих застройках не видят. Наоборот, убеждены, что спасают святыни. Вот только вред от такого спасения государству нанесли на миллионы.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости России Новости Украины УПЦ КП Почаевская лавра УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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