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      Яку шкоду завдали московські попи Києво-Печерській лаврі

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      За останні кілька років у Києво-Печерській лаврі з'явилося шістнадцять абсолютно нових споруд вартістю у сорок мільйонів доларів. Серед них два ресторани, готель і овочесховище.

      За розпорядженням ЮНЕСКО, лавра відноситься до пам'яток культурної спадщини і на її території категорично заборонено будь-яке будівництво взагалі.

      Читайте також: Києво-Печерська лавра може потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО

      У Києво-Печерську лавру їдуть з усього світу, щоб доторкнутись до історії часів ще Ярослава Мудрого. Але тут їх чекає розчарування.

      лавра києво-печерська
      Вікна у Києво-Печерській лаврі

      Києв-Печерська лавра московський патріархат
      Арка у Києво-Печерській лаврі

      На вході замість старовинного фасаду – нова будівля.

      Арки, які є пам'яткою, не можна руйнувати, але вони їх зруйнували. Знищили старі арки і збудували більш високі, щоб будівельна техніка могла вільно їздити і можна було вантажівки пускати,
      – розповів народний депутат Ігор Луценко.

      За три десятки років господарювання у лаврі Московського патріархату з'явилися нові паркани, будівлі, кафе та магазини.

      Києво-Печеська лавра московський патріархат
      Нові будівлі на території Києво-Печерської лаври

      Господарювали московські попи всупереч розпорядженням ЮНЕСКО. Всесвітня організація забороняє вести додаткові роботи на території пам'яток культурної спадщини без узгодження. А відтак, священики не зберегли історичну ідентичність лаври. Чиновники Міністерства культури чомусь не контролювали цей процес.

      Все, що відбувається зараз в лаврі, за моєю інформацією, не було повідомлено в комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і не отримано жодного висновку,
      – заявила активістка Марина Соловйова.

      Декілька років тому через це лавру ледь не викреслили зі списку ЮНЕСКО. Страждають пам'ятки не тільки у Києві. На Тернопільщині так само Почаївська Лавра.

      почаївська лавра кіріл московський патріархат
      Почаївська Лавра

      Священики Московського патріархату зняли інформаційну табличку про її статус як державного заповідника та помітно перетворили історичну гору на свій манер. Зокрема, зробили все задля того, щоб Успенський храм, збудований греко-католиками, зробити менш помітним.

      Греко-католикам, католикам і православним не Московського патріархату заборонено подавати прохання про молитву чи сповідатися. Хоча з 18 століття більше ста років її господарями були монахи-василіяни Греко-католицької церкви.

      "Вони під виглядом боротьби з польським повстанням перевели лавру в православ'я. Цей перехід був дуже жорсткий, тут вводилися війська", – розповів краєзнавець Тимофій Парій.

      Однак, нічого поганого священики УПЦ МП в усіх цих забудовах не бачать. Навпаки, переконані, що рятують святині. От тільки шкоду від такого порятунку державі завдали на мільйони.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини Росії УПЦ КП Почаївська лавра УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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