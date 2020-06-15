Министр социальной политики Украины заявила, что реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тысячи гривен. Хотя в бюджете пока заложена сумма 2 тысячи 27 гривен. Марина Лазебная убеждена, что показатель нужно пересмотреть, ведь в нынешнем виде его нельзя привязать к измерению достойной жизни человека.

Показатель реального прожиточного минимума необходимо изменить

Пересмотр подходов к определению реального прожиточного минимума является требованием времени, заявила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет Интерфакс-Украина.

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Мы должны наконец сказать людям, каков реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания,

– заявила Лазебная.

По ее словам, нужно изменить подходы и сферу его применения показателя. Ведь тот набор продуктов и товаров, который входит в реальный прожиточный минимуму нельзя привязать к измерению достойной жизни человека.

Как могут изменить методологию определения показателя

Лазебная отметила, что сейчас в 40 законах выплаты, штрафы и надбавки привязаны к прожиточному минимуму. Поэтому из-за искусственно созданного низкого прожиточного минимума власть не может эффективно управлять социальными стандартами.

"Совместно с профильным комитетом Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Дискутируем по формуле определения: будет ли он составлять 40% от средней заработной платы по стране, или будет определяться нормативно-структурным методом", – пояснила министр.

И добавила, что Минсоцполитики импонирует нормативно-структурный метод. Его суть в определении стоимости продовольственной составляющей прожиточного минимума и его удельного веса. За основу здесь берут показатели Минздрава относительно того, сколько человеку нужно потреблять разных продуктов.

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Каков реальный прожиточный минимум

Министр отметила, что сейчас реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2 – 4,3 тысячи гривен.

По ее словам, этот показатель нужно закладывать в будущий бюджет и "честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей".

Какой прожиточный минимум, заложенный в бюджете