Яка реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні
Міністерка соціальної політики України заявила, що реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2 – 4,3 тисячі гривень. Хоча у бюджеті наразі закладена сума 2 тисячі 27 гривень. Марина Лазебна переконана, що показник потрібно переглянути, адже у теперішньому вигляді його не можна прив’язати до вимірювання гідного життя людини.
Показник реального прожиткового мінімуму необхідно змінити
Перегляд підходів до визначення реального прожиткового мінімуму є вимогою часу, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, пише Інтерфакс-Україна.
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Ми повинні нарешті сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Тому що сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання,
– заявила Лазебна.
За її словами, потрібно змінити підходи і сферу його застосування показника. Адже той набір продуктів і товарів, який входить до реального прожиткового мінімуму не можна прив'язати до вимірювання гідного життя людини.
Як можуть змінити методологію визначення показника
Лазебна зазначила, що наразі у 40 законах виплати, штрафи й надбавки прив'язані до прожиткового мінімуму. Тому через штучно створений низький прожитковий мінімум влада не може ефективно управляти соціальними стандартами.
"Спільно з профільним комітетом Ради працюємо над тим, щоб змінити методологію. Дискутуємо по формулі визначення: чи буде він складати 40% від середньої заробітної плати по країні, або буде визначатися нормативно-структурним методом", – пояснила міністерка.
Та додала, що Мінсоцполітики імпонує нормативно-структурний метод. Його суть у визначенні вартості продовольчої складової прожиткового мінімуму і його питомої ваги. За основу тут беруть показники МОЗ щодо того, скільки людині потрібно споживати різних продуктів.
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Яким є реальний прожитковий мінімум
Міністерка наголосила, що наразі реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2 – 4,3 тисячі гривень.
За її словами, цей показник потрібно закладати в наступний бюджет та "чесно показати реальний прожитковий і не вводити в оману людей".
Який прожитковий мінімум, закладений у бюджеті
- Відповідно до держбюджету на 2020 рік, прожитковий мінімум на одну людину в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року складає 2 027 гривень.
- До кінця року він незначно зросте та становитиме з 1 липня – 2 118 гривень, а з 1 грудня – 2 189 гривень.