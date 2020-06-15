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СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Майбутнє Трампа, наївність Зеленського та Україна може забути про дефолт: блоги тижня
14 червня , 22:00 Майбутнє Трампа, наївність Зеленського та Україна може забути про дефолт: блоги тижня
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Кілометрові черги на кордоні з Польщею і яка ситуація з онкологією в Україні – відео тижня
14 червня , 19:30 Кілометрові черги на кордоні з Польщею і яка ситуація з онкологією в Україні – відео тижня
Марина Васильєва
Будинок під Києвом за ціною смарт-квартири: як побудувати швидко, якісно і недорого
13 червня , 11:20 Будинок під Києвом за ціною смарт-квартири: як побудувати швидко, якісно і недорого
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