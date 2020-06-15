Міністерка соціальної політики України заявила, що реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2 – 4,3 тисячі гривень. Хоча у бюджеті наразі закладена сума 2 тисячі 27 гривень. Марина Лазебна переконана, що показник потрібно переглянути, адже у теперішньому вигляді його не можна прив’язати до вимірювання гідного життя людини.

Показник реального прожиткового мінімуму необхідно змінити

Перегляд підходів до визначення реального прожиткового мінімуму є вимогою часу, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, пише Інтерфакс-Україна.

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Ми повинні нарешті сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Тому що сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання,

– заявила Лазебна.

За її словами, потрібно змінити підходи і сферу його застосування показника. Адже той набір продуктів і товарів, який входить до реального прожиткового мінімуму не можна прив'язати до вимірювання гідного життя людини.

Як можуть змінити методологію визначення показника

Лазебна зазначила, що наразі у 40 законах виплати, штрафи й надбавки прив'язані до прожиткового мінімуму. Тому через штучно створений низький прожитковий мінімум влада не може ефективно управляти соціальними стандартами.

"Спільно з профільним комітетом Ради працюємо над тим, щоб змінити методологію. Дискутуємо по формулі визначення: чи буде він складати 40% від середньої заробітної плати по країні, або буде визначатися нормативно-структурним методом", – пояснила міністерка.

Та додала, що Мінсоцполітики імпонує нормативно-структурний метод. Його суть у визначенні вартості продовольчої складової прожиткового мінімуму і його питомої ваги. За основу тут беруть показники МОЗ щодо того, скільки людині потрібно споживати різних продуктів.

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Яким є реальний прожитковий мінімум

Міністерка наголосила, що наразі реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2 – 4,3 тисячі гривень.

За її словами, цей показник потрібно закладати в наступний бюджет та "чесно показати реальний прожитковий і не вводити в оману людей".

Який прожитковий мінімум, закладений у бюджеті