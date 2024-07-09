Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что премьер Венгрии хочет еще привлечь к этой "игре" Китай. Именно сейчас время для демократов усилить свою предвыборную кампанию.

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Роль Орбана

По словам Пионтковского, Орбан является посредником между Трампом и Путиным, они вместе работают над планом уничтожения Украины. Сейчас задачей российского диктатора является захват как можно больше территории Украины для того, чтобы показать свою власть.

Ни один лидер Запада на его (Путина – 24 Канал) "игру" не идет, потому что как можно победить Украину? Только по влиятельности стран Запада. Поэтому Путин ждет победы Трампа,

– подчеркнул российский публицист из США.

Эта загадочная психологическая зависимость Трампа от Путина, по его мнению, длится уже годами. Такая же ситуация с зависимостью есть у Орбана. Бывший президент США обещал закончить войну между Украиной и Россией до за 24 часа, он это собирается сделать уже в 2024 году.

Они уже абсолютно ничего не скрывают, эта тройка действует открыто. Пока неудобно Трампу с Путиным встречаться, вот они и используют такого посредника (Орбана – 24 Канал), который еще и сейчас есть в Китае, чтобы привлечь Си Цзиньпина в этой программе,

– отметил Пионтковский.

Российский публицист из США добавил, что такие события дают шанс для демократов "освежить" свою избирательную кампанию. Им стоит резко усилить критику Трампа на фоне его планов по завершению войны в Украине, называя его агентом Путина.