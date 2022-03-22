Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал пространную сводку относительно актуальной ситуации на фронте. Что происходит на всех направлениях по состоянию на 12:00 22 марта – читайте далее.

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Ситуация на фронте 22 марта

На Полесском направлении не зафиксировано никаких активных наступательных действий врага. Оккупанты осуществляют перегруппировку, пытаются закрепиться на захваченных рубежах и наладить логистическое обеспечение своих войск.

не зафиксировано никаких активных наступательных действий врага. Оккупанты осуществляют перегруппировку, пытаются закрепиться на захваченных рубежах и наладить логистическое обеспечение своих войск. На Северском направлении отдельные подразделения военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

направлении отдельные подразделения военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. В направлении Чернигова активных наступательных действий не ведут, продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и областного центра. Изменений в составе сил и характере действий орков не зафиксировано.

активных наступательных действий не ведут, продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и областного центра. Изменений в составе сил и характере действий орков не зафиксировано. В направлении Броваров противник продолжает осуществлять перегруппировку, чтобы возобновить наступательные действия. Продолжается логистическое обеспечение подразделений оккупантов и инженерное оборудование занятых позиций.

противник продолжает осуществлять перегруппировку, чтобы возобновить наступательные действия. Продолжается логистическое обеспечение подразделений оккупантов и инженерное оборудование занятых позиций. На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа не проводили активных наступательных действий. В сторону Харькова и Изюма враг пытается восстановить подразделения, потеряли свою боеспособность, путем приобщения отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются артиллерийские обстрелы Харькова.

направлении подразделения Западного военного округа не проводили активных наступательных действий. В сторону враг пытается восстановить подразделения, потеряли свою боеспособность, путем приобщения отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются артиллерийские обстрелы Харькова. На Донецком направлении оккупанты сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Попасной и Угледара.

направлении оккупанты сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Попасной и Угледара. Вблизи населенного пункта Кременная оккупант не совершал активных действий. Силами подразделений 2 АК враг продолжает закрепляться в районе Пшеничного. У Ямполя, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, оккупанты били по подразделениям наших войск, пытаясь обеспечить свое продвижение в направлении пункта Торское – никакого успеха оркам достичь не удалось.

На направлении Донецк – Марьинка враг предпринял безуспешную попытку наступления, понес значительные потери и отступил. Артиллерийские обстрелы и штурмовые действия орки пытаются осуществлять в Мариуполе.

враг предпринял безуспешную попытку наступления, понес значительные потери и отступил. Артиллерийские обстрелы и штурмовые действия орки пытаются осуществлять в Мариуполе. На Южнобугском направлении противник определенной группировкой попытался провести штурмовые действия вблизи Александровки, однако и здесь безуспешно. Вблизи населенного пункта Березноватое произвел разведку боем, понес потери и отошел вслед за русским кораблем.

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