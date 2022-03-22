Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував розлоге зведення щодо актуальної ситуації на фронті. Що відбувається на усіх напрямках станом на 12:00 22 березня – читайте далі.

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Ситуація на фронті 22 березня

На Поліському напрямку не зафіксовано жодних активних наступальних дій ворога. Окупанти здійснюють перегрупування, намагаються закріпитись на захоплених рубежах і налагодити логістичне забезпечення своїх військ.

не зафіксовано жодних активних наступальних дій ворога. Окупанти здійснюють перегрупування, намагаються закріпитись на захоплених рубежах і налагодити логістичне забезпечення своїх військ. На Сіверському напрямку окремі підрозділи воєнного округу продовжують перегрупування і зосередження сил та засобів для відновлення наступальних дій.

напрямку окремі підрозділи воєнного округу продовжують перегрупування і зосередження сил та засобів для відновлення наступальних дій. У напрямку Чернігова активних наступальних дій не ведуть, продовжують здійснювати артилерійські обстріли позицій ЗСУ і обласного центру. Змін у складі сил та характері дій орків не зафіксовано.

активних наступальних дій не ведуть, продовжують здійснювати артилерійські обстріли позицій ЗСУ і обласного центру. Змін у складі сил та характері дій орків не зафіксовано. У напрямку Броварів противник продовжує здійснювати перегрупування, щоб відновити наступальні дії. Триває логістичне забезпечення підрозділів окупантів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

противник продовжує здійснювати перегрупування, щоб відновити наступальні дії. Триває логістичне забезпечення підрозділів окупантів та інженерне обладнання зайнятих позицій. На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу не проводили активних наступальних дій. У бік Харкова та Ізюма ворог намагається відновити підрозділи, що втратили свою боєздатність, шляхом долучення окремих підрозділів балтійського і північного флотів. Тривають артилерійські обстріли Харкова.

напрямку підрозділи Західного воєнного округу не проводили активних наступальних дій. У бік ворог намагається відновити підрозділи, що втратили свою боєздатність, шляхом долучення окремих підрозділів балтійського і північного флотів. Тривають артилерійські обстріли Харкова. На Донецькому напрямку окупанти зосередили свої основні зусилля на захопленні Маріуполя, Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної і Вугледару.

напрямку окупанти зосередили свої основні зусилля на захопленні Маріуполя, Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної і Вугледару. Поблизу населеного пункту Кремінна окупант не здійснював активних дій. Силами підрозділів 2 АК ворог продовжує закріплюватись у районі Пшеничного. Біля Ямполя, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, окупанти гатили по підрозділах наших військ, намагаючись забезпечити своє просування у напрямку пункту Торське – жодного успіху оркам досягти не вдалось.

На напрямку Донецьк – Мар'їнка ворог здійснив безуспішну спробу наступу, зазнав значних втрат і відступив. Артилерійські обстріли та штурмові дії орки намагаються здійснювати у Маріуполі.

ворог здійснив безуспішну спробу наступу, зазнав значних втрат і відступив. Артилерійські обстріли та штурмові дії орки намагаються здійснювати у Маріуполі. На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням спробував провести штурмові дії поблизу Олександрівки, однак і тут безуспішно. Поблизу населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат і відійшов вслід за російським кораблем.

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