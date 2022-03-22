Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував розлоге зведення щодо актуальної ситуації на фронті. Що відбувається на усіх напрямках станом на 12:00 22 березня – читайте далі.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни
Ситуація на фронті 22 березня
- На Поліському напрямку не зафіксовано жодних активних наступальних дій ворога. Окупанти здійснюють перегрупування, намагаються закріпитись на захоплених рубежах і налагодити логістичне забезпечення своїх військ.
- На Сіверському напрямку окремі підрозділи воєнного округу продовжують перегрупування і зосередження сил та засобів для відновлення наступальних дій.
- У напрямку Чернігова активних наступальних дій не ведуть, продовжують здійснювати артилерійські обстріли позицій ЗСУ і обласного центру. Змін у складі сил та характері дій орків не зафіксовано.
- У напрямку Броварів противник продовжує здійснювати перегрупування, щоб відновити наступальні дії. Триває логістичне забезпечення підрозділів окупантів та інженерне обладнання зайнятих позицій.
- На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу не проводили активних наступальних дій. У бік Харкова та Ізюма ворог намагається відновити підрозділи, що втратили свою боєздатність, шляхом долучення окремих підрозділів балтійського і північного флотів. Тривають артилерійські обстріли Харкова.
- На Донецькому напрямку окупанти зосередили свої основні зусилля на захопленні Маріуполя, Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної і Вугледару.
- Поблизу населеного пункту Кремінна окупант не здійснював активних дій. Силами підрозділів 2 АК ворог продовжує закріплюватись у районі Пшеничного. Біля Ямполя, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, окупанти гатили по підрозділах наших військ, намагаючись забезпечити своє просування у напрямку пункту Торське – жодного успіху оркам досягти не вдалось.
- На напрямку Донецьк – Мар'їнка ворог здійснив безуспішну спробу наступу, зазнав значних втрат і відступив. Артилерійські обстріли та штурмові дії орки намагаються здійснювати у Маріуполі.
- На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням спробував провести штурмові дії поблизу Олександрівки, однак і тут безуспішно. Поблизу населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат і відійшов вслід за російським кораблем.
Вас може зацікавити – Кадиров стукає із дна: намагається залякати українців віршами – дивіться відео