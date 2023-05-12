Как рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, враг не может отдохнуть и чувствовать себя в безопасности, ведь их позиции простреливаются. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая атмосфера царит на левобережье Херсона

По словам Гуменюк, проделана очень серьезная работа и враг расстроен. К тому же оккупанты вынуждены постоянно быть в движении, а это тоже истощает врага.

У них нет места для отдыха и нет покоя. Они чувствуют, что повсюду сущие попадания артиллерии защитников Юга. Истерию усилила новость, что партнеры помогают нам дальнобойным оружием,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Обратите внимание! Украине официально передали крылатые ракеты Storm Shadow. Это оружие может оказать существенное влияние на ход войны. Теперь для оккупантов не будет никакого безопасного места для расположения своих складов и военных штабов.

Гуменюк отметила, что враг серьезно опасается выхода ВСУ на левобережье Херсона. Оккупанты плотно заминировали глубокую полосу от Днепра. В общем, среди захватчиков преобладают панические настроения. Но они очень прижаты своими же загонами, которые расстреливают всех, кто хочет отступать.

О "стрельбе в Херсоне"

Российские пропагандистские СМИ и телеграмм-каналы ранее обнародовали аудиозапись, на которой слышна якобы стрельба в Херсоне.

Такое впечатление, что это вторая серия сериала "стрельба в Херсоне". Когда враг рассказывал о "мощных уличных боях", но российские военкоры выбегали без бронежилетов и касок, забывая об элементарных правилах безопасности. Мы продолжаем видеть информационное влияние, оккупанты хочу спровоцировать нашу истерию, подобную их,

– подчеркнула Гуменюк.

В то же время она добавила, что украинцы и россияне – не братья и совершенно непохожи.

Ранее журналисты New York Time побывали в Херсоне. Они показали, как сейчас выглядит город, полгода назад уволили Силы обороны Украины. Город, являвшийся символом надежды, теперь стал зоной смертоносного огня.