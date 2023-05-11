О волнении врага свидетельствует то, что оккупанты активизировали полеты беспилотных разведчиков над Черным морем. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года во время контрнаступления: ответ Зеленского

Это говорит о том, что флотской группировке достаточно неспокойно,

– объяснила Гуменюк.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский пообещал "неприятный сюрприз" для россиян, когда Украина начнет контрнаступление. Однако никаких подробностей глава государства не раскрывал, потому неизвестно, о чем говорил Зеленский.

Ракетоносителей в море меньше

Также спикера рассказала, что количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось. Корабельная группировка врага сейчас – это 11 единиц, среди них – 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами", готовыми к использованию.

Это меньше, чем было в период ракетных атак. Другие ракетоносители заведены в пункты переснаряжения, поэтому расслабляться рано



Впрочем, Гуменюк добавила, что перед следующей вероятной атакой россиянам понадобится время, чтобы собрать боеприпасов.