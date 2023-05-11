Про хвилювання ворога свідчить те, що окупанти активізували польоти безпілотних розвідників над Чорним морем. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Це говорить про те, що флотському угруповуванню досить неспокійно,

— пояснила Гуменюк.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв "неприємний сюрприз" для росіян, коли Україна почне контрнаступ. Однак жодних подробиць глава держави не розкривав, тому невідомо, про що говорив Зеленський.

Ракетоносіїв у морі менше

Також речниця розповіла, що кількість ракетоносіїв у Чорному морі зменшилась. Корабельне угруповання ворога зараз – це 11 одиниць, серед них - 2 ракетоносії з 16 "Калібрами", готовими до використання.

Це менше, ніж було у період ракетних атак. Інші ракетоносії заведені у пункти переспорядження, тому розслаблятися зарано



Втім, Гуменюк додала, перед наступною ймовірною атакою росіянам знадобиться час, щоб назбирати боєприпасів.