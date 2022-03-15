Россия уже заблокировала украинские порты на Черном и Азовском морях. При этом под обстрелы попали иностранные корабли.

Стоящее Арестович назвал два наиболее вероятных варианта развития событий в войне с Россией в ближайшее время

Однако, по данным Генштаба ВСУ, в Черноморской и Азовской зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции нет.

При этом что Одесская область уже неоднократно стала центром атаки для российских войск. 3 марта они обстреляли поселок Затока. Но в тот же день вражеский самолет, который и обстреливал Затоку, был сбит.

На азовском направлении самая тяжелая ситуация с Мариуполем. Оккупанты уже который день пытаются захватить город, взяв его в окружение. Но им это не удается – во время атак они несут немалые потери. Только во время атаки 14 марта были убиты около 150 оккупантов.