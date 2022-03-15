Наши воины успешно отбили атаки российских захватчиков. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в ночь на 15 марта, подытоживая предыдущие сутки.

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Россиянам пришлось отступить

Как уточнили в Вооруженных Силах Украины, общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь россияне прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения,

– говорится в сообщении.

Захватчики несут потери

По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц вражеской автомобильной техники. Потери понесли батальоне тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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