Наші воїни успішно відбили атаки російських загарбників. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вночі проти 15 березня, підсумовуючи попередню добу.

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Росіянам довелось відступити

Як уточнили в Збройних Силах України, загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат росіяни припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування,

– мовиться у повідомленні.

Загарбники зазнають втрат

За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць ворожої автомобільної техніки. Втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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