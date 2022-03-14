Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні мешканці, зокрема діти. Тому люди змушені залишати свої домівки та втікати від жахів війни.

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Перші біженці з Маріуполя вже прибули до Запоріжжя

До Запоріжжя прибули перші жителі Маріуполя, яким вдалося евакуюватися власним транспортом.

В обласному гуманітарному штабі пошукачів притулку зустрічають фахівці хабу, волонтери, представники соціальних служб, психолог,

– зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Біженцям надають усю необхідну допомогу – вони отримують безпечний прихисток та їжу. За словами Старуха, він тримає цей процес під особистим контролем.

Дивіться фото з гуманітарного штабу в Запоріжжі / Фото Олександра Старуха

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