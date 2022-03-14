Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні мешканці, зокрема діти. Тому люди змушені залишати свої домівки та втікати від жахів війни.
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Перші біженці з Маріуполя вже прибули до Запоріжжя
До Запоріжжя прибули перші жителі Маріуполя, яким вдалося евакуюватися власним транспортом.
В обласному гуманітарному штабі пошукачів притулку зустрічають фахівці хабу, волонтери, представники соціальних служб, психолог,
– зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Біженцям надають усю необхідну допомогу – вони отримують безпечний прихисток та їжу. За словами Старуха, він тримає цей процес під особистим контролем.
Дивіться фото з гуманітарного штабу в Запоріжжі / Фото Олександра Старуха
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