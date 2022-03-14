Орда здійснювала наступ у Броварському районі

Про провокації російських окупантів розповіла під час брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

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Вона повідомила, що окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню у Броварському районі.

Через дії ворога колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка та Нова Богданівка, села Бобрик. Російські окупанти здійснювали наступ.

Провокації на Луганщині

Також Ірина Верещук розповіла про ситуацію на Луганщині. Там, за її словами, під час евакуації попри припинення вогню провокувалися бойові зіткнення у Попасній та Рубіжному.

Міністерка заявила, що людей вивезли з-під обстрілів.

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