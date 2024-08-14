В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил возможную цель наступления на Курскую область.

Важно В Курской области продвигаемся дальше, от 1 до 2 километров от начала суток, – Зеленский

Как можно использовать Курскую область

По словам эксперта, эту территорию можно считать санитарной зоной. Оптимальный вариант – располагать ее на части противника.

Самое страшное в санитарной зоне не то, что ее перекопают, а минные поля. Их надо располагать на территории противника – это и будет санитарной зоной,

– отметил Роман Свитан.

Он отметил, что эти мины останутся на территории противника после нашей победы. Тогда мы отойдем на наши территории, ведь мы же не русские и захватывать их на долго не будем, нам они не нужны. И, конечно, никто не будет вводить эти территории, которые под нашим контролем, в Конституцию Украины.

"Именно поэтому – это не захват территорий, а лучшая позиция для обороны, создание санитарной зоны", – подчеркнул военный эксперт.

Судьба Курской АЭС

Роман Свитан объяснил, чтобы обесточить потребителей Курской АЭС, нужно достать до распределительных систем, которые расположены под открытым небом. Конечно, их можно уничтожить обычной армейской артиллерией.

Эти удары выполнят две задачи. Обесточат потребителей – преимущественно военных, а также заставят руководство станции потушить ядерный реактор, перевести в холодную остановку,

– объяснил военный эксперт.

По его мнению, это нужно сделать один в один, как поступили россияне с нашей Запорожской АЭС.