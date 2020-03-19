21:05
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Какова ситуация в больницах Италии: заявление медсестры

      - Читати новину українською

      В Италии продолжает длиться сложная ситуации с заболеванием коронавирусом. Все цифры, о которых говорят, – это реальные мертвые и реальные больные.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала медсестра частной больницы города Брешия Ирина Устиянич.

      Важно "Иди спать, дорогая, я не умру": история медика в Италии, который стал жертвой коронавируса

      Она заявила, что в больницах места уже нет ни для больных, ни для мертвых.

      Всех мертвых только кремируют, ведь нельзя делать их захоронения в землю. Крематории все переполнены. Они уже не справляются с наплывом мертвых людей. Это ужасная и устрашающая реальность Италии,
      – сообщила Ирина Устиянич.

      "В больнице, где я работаю, в морге места нет. Поэтому сделали такие большие палатки, куда просто сносят мертвых людей. Далее этим уже занимаются похоронные службы", – добавила Устиянич.

      Медсестра вспомнила, что еще две недели назад в Италии уже был карантин и ограничения. Однако, например, бары и развлекательные заведения были официально открыты и могли работать до 18 часов вечера. "Теперь эти открытые бары мы разгребаем в больницах", – сообщила Устиянич.

      що варто знати про коронавірус
      Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Эпидемия коронавируса в мире: самое важное

      Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Китае еще в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась по почти всему миру, а заболели коронавирусом почти четверть миллиона человек.

      Более 80 000 больных сравнительно легко смогли перенести болезнь и вылечились, но почти 10 000 человек во всем мире из-за коронавируса умерли.

      Страны, наиболее пострадавшие от коронавируса:

      • Италия – более 41 тысячи инфицированных и 3 тысячи 405 человек умерли;
      • Китай – более 80 тысяч инфицированных и 3 тысячи 245 человек умерли;
      • Иран – почти 18 тысяч инфицированных и 1 тысяча 284 человек умерли;
      • Испания – более 17 тысяч инфицированных и 803 человек умерли;
      • Франция – более 9 тысяч инфицированных и более 264 человек умерли.
      Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
      сегодня
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:31 Главные новости 19 марта: разговор Зеленского и Трюдо, Разумков сдал тест на коронавирус
      Альона Захарова
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      сегодня , 20:30 Как некоторые политики используют коронавирус в собственных целях
      Антон Голобородько
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук