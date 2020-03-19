Какова ситуация в больницах Италии: заявление медсестры

В Италии продолжает длиться сложная ситуации с заболеванием коронавирусом. Все цифры, о которых говорят, – это реальные мертвые и реальные больные.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала медсестра частной больницы города Брешия Ирина Устиянич.

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Она заявила, что в больницах места уже нет ни для больных, ни для мертвых.

Всех мертвых только кремируют, ведь нельзя делать их захоронения в землю. Крематории все переполнены. Они уже не справляются с наплывом мертвых людей. Это ужасная и устрашающая реальность Италии,

– сообщила Ирина Устиянич.

"В больнице, где я работаю, в морге места нет. Поэтому сделали такие большие палатки, куда просто сносят мертвых людей. Далее этим уже занимаются похоронные службы", – добавила Устиянич.

Медсестра вспомнила, что еще две недели назад в Италии уже был карантин и ограничения. Однако, например, бары и развлекательные заведения были официально открыты и могли работать до 18 часов вечера. "Теперь эти открытые бары мы разгребаем в больницах", – сообщила Устиянич.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Китае еще в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась по почти всему миру, а заболели коронавирусом почти четверть миллиона человек.

Более 80 000 больных сравнительно легко смогли перенести болезнь и вылечились, но почти 10 000 человек во всем мире из-за коронавируса умерли.

Страны, наиболее пострадавшие от коронавируса: