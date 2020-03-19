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      Яка ситуація в лікарнях Італії: заява медсестри

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в Італії / Getty Images

      В Італії продовжує тривати складна ситуації із захворюванням на коронавірус. Усі цифри, про які говорять, – це реальні мертві та реальні хворі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла медсестра приватної лікарні міста Брешія Ірина Устіянич.

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      Вона заявила, що в лікарнях місця вже немає ні для хворих, ні для мертвих.

      Всіх мертвих тільки кремують, адже не можна їх хоронити в землю. Крематорії переповнені. Вони вже не справляються з напливом мертвих людей. Це є жахлива й страхітня реальність Італії,
      – повідомила Ірина Устіянич.

      "В лікарні, де я працюю, в моргу місця немає. Тому зробили такі великі палатки, куди просто складають мертвих людей. Далі цим вже займаються похоронні служби," – додала Устіянич.

      Медсестра пригадала, що ще два тижні тому в Італії вже був карантин та обмеження. Проте, наприклад, бари та розважальні заклади були офіційно відкриті й могли працювати до 18 години вечора. "Тепер ці відкриті бари ми розгрібаємо в лікарнях", – повідомила Устіянич.

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      Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше

      Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Китаї ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус майже чверть мільйона людей.

      Понад 80 тисяч хворих порівняно легко змогли перенести хворобу і вилікувалися, але майже 10 тисяч людей у всьому світі через коронавірус померли.

      Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:

      • Італія – понад 41 тисяча інфікованих і 3 тисячі 405 людей померли;
      • Китай – понад 80 тисяч інфікованих і 3 тисячі 245 людей померли;
      • Іран – майже 18 тисяч інфікованих і 1 тисяча 284 осіб померли;
      • Іспанія – понад 17 тисяч інфікованих і 803 людей померли;
      • Франція – понад 9 тисяч інфікованих і понад 264 людей померли.
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      сьогодні
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Лікування Новини України
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