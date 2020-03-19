Яка ситуація в лікарнях Італії: заява медсестри

В Італії продовжує тривати складна ситуації із захворюванням на коронавірус. Усі цифри, про які говорять, – це реальні мертві та реальні хворі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла медсестра приватної лікарні міста Брешія Ірина Устіянич.

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Вона заявила, що в лікарнях місця вже немає ні для хворих, ні для мертвих.

Всіх мертвих тільки кремують, адже не можна їх хоронити в землю. Крематорії переповнені. Вони вже не справляються з напливом мертвих людей. Це є жахлива й страхітня реальність Італії,

– повідомила Ірина Устіянич.

"В лікарні, де я працюю, в моргу місця немає. Тому зробили такі великі палатки, куди просто складають мертвих людей. Далі цим вже займаються похоронні служби," – додала Устіянич.

Медсестра пригадала, що ще два тижні тому в Італії вже був карантин та обмеження. Проте, наприклад, бари та розважальні заклади були офіційно відкриті й могли працювати до 18 години вечора. "Тепер ці відкриті бари ми розгрібаємо в лікарнях", – повідомила Устіянич.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Китаї ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус майже чверть мільйона людей.

Понад 80 тисяч хворих порівняно легко змогли перенести хворобу і вилікувалися, але майже 10 тисяч людей у всьому світі через коронавірус померли.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу: