О том, какие именно объекты недвижимости будут подбирать покупатели, что в дефиците и какие тенденции 2021 года только усилятся – сайту 24 канала рассказали эксперты.

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Что будут искать покупатели

Рамиль Мехтиев, СЕО девелоперской компании ENSO, уверен, что наибольшим спросом в 2022 году будут пользоваться объекты, которые будут отличаться качественным планированием, современными архитектурными решениями и продуманным наполнением.

Одна из тенденций 2021 года, которая в следующем году только усилится – это повышенный спрос на формат самодостаточного инфраструктурного комплекса для жизни и работы. Когда рядом с домом расположены офисы, коворкинги, спортивные центры, детсады, медучреждения, ТРЦ и рекреационные зоны (внутренние скверы, парк, лес, водоем),

– отметил Мехтиев.

Он добавил, что популярны квартиры с террасами – и этот тренд останется в этом году. Кроме того, в 2021 году подобные объекты даже были в дефиците, поскольку опыт эпидемии и локдаунов четко дал понять, что дом – это не только место для сна.

Украинцы ищут квартиры с террасами / Фото – Pixabay Важно Цены на недвижимость выросли на 40% за 2 года: ждать ли обвала рынка в 2022 году Запросы покупателей По словам специалиста, сохраняется запрос и на кухни-гостиные, и на отдельные небольшие спальные зоны. Недвижимость, приобретенная с учетом этих факторов, со временем только прибавит в стоимости и принесет собственнику прибыль. Также наблюдается тенденция к росту популярности проектов с готовым ремонтом или предремонтной подготовкой квартиры "white box". Среди нетипичных тенденций для украинского рынка – запрос на свой кабинет в квартире. Это обусловлено пандемией и вынужденным переходом на дистанционную работу. Также набирает популярность обустройство жилья с антресольными этажами: по меньшей мере – это дополнительная площадь, которую человек может обустроить с учетом собственных потребностей и вкуса,

– объяснил Мехтиев.

Кухни-гостиные – один из запросов украинцев при выборе жилья / Фото – Pixabay

Богдан Серотюк, совладелец и управляющий партнер InCo home, отметил, что большую часть рынка будет занимать "экономкласс". Он пояснил, что квартиры в жилых комплексах с элементами торгово-развлекательных, сервисных и рекреационных функций дороги как по стоимости, так и по обслуживанию. Поэтому пока не предполагается существенный рост спроса на подобное жилье.

Единственное, что сможет ощутимо ускорить рост рынка – долгосрочное (от 10 лет) ипотечное кредитование с фиксированной ставкой до 5%. Все, что наблюдаем сейчас на украинском рынке жилья с участием банков, – это докредитование разницы в пределах 10 – 20% стоимости при покупке жилья,

– объяснил Богдан Серотюк.

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