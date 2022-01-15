О том, какие именно объекты недвижимости будут подбирать покупатели, что в дефиците и какие тенденции 2021 года только усилятся – сайту 24 канала рассказали эксперты.
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Что будут искать покупатели
Рамиль Мехтиев, СЕО девелоперской компании ENSO, уверен, что наибольшим спросом в 2022 году будут пользоваться объекты, которые будут отличаться качественным планированием, современными архитектурными решениями и продуманным наполнением.
Одна из тенденций 2021 года, которая в следующем году только усилится – это повышенный спрос на формат самодостаточного инфраструктурного комплекса для жизни и работы. Когда рядом с домом расположены офисы, коворкинги, спортивные центры, детсады, медучреждения, ТРЦ и рекреационные зоны (внутренние скверы, парк, лес, водоем),
– отметил Мехтиев.
Он добавил, что популярны квартиры с террасами – и этот тренд останется в этом году. Кроме того, в 2021 году подобные объекты даже были в дефиците, поскольку опыт эпидемии и локдаунов четко дал понять, что дом – это не только место для сна.
Кухни-гостиные – один из запросов украинцев при выборе жилья / Фото – Pixabay
Богдан Серотюк, совладелец и управляющий партнер InCo home, отметил, что большую часть рынка будет занимать "экономкласс". Он пояснил, что квартиры в жилых комплексах с элементами торгово-развлекательных, сервисных и рекреационных функций дороги как по стоимости, так и по обслуживанию. Поэтому пока не предполагается существенный рост спроса на подобное жилье.
Единственное, что сможет ощутимо ускорить рост рынка – долгосрочное (от 10 лет) ипотечное кредитование с фиксированной ставкой до 5%. Все, что наблюдаем сейчас на украинском рынке жилья с участием банков, – это докредитование разницы в пределах 10 – 20% стоимости при покупке жилья,
– объяснил Богдан Серотюк.
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