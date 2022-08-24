Прежде всего государство обеспечивает переселенцам бесплатный проезд, питание, жилье и предоставляет первую финансовую помощь во время выезда. Об этом в интервью на телеканале "Рада" рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Переселенцы получают неоднократную финансовую помощь

Государство абсолютно бесплатно обеспечивает проезд, предоставляет жилье, питание, медицинский уход и все, что касается пребывания человека в пансионате или других заведениях. Также выплачивается единовременная помощь, как только человек садится в поезд,

– рассказывает Верещук.

Эвакуированным сразу оформляют справку ВПЛ, чтобы они потом не ходили в ЦПАУ и долго не стояли в очередях. Сразу после прибытия на перрон переселенцам оказывают еще одну финансовую помощь.

Выплачиваем 2200 гривен. Если у человека есть инвалидность, то 3 тысячи, все зависит от ситуации. Первая единовременная выплата всегда есть,

– подчеркивает министерша.

Кроме того, министерство делает все для того, чтобы каждой многодетной семье дать ноутбук . Ведь у многих школьников его нет, а для обучения это очень нужно.

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