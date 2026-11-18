Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Какую помощь Украина получит от союзников?

Дания подтвердила выделение 200 миллионов евро на критически важные средства ПВО. Кроме того, страна объявила о новом пакете помощи на 645 миллионов евро. Средства будут направлены на закупку ударных беспилотников, в том числе украинского производства, боеприпасов для F-16, дронов-перехватчиков и поддержку инициативы PURL.

Также Дания использует средства, возмещенные Европейским фондом мира, для дальнейшей помощи Украине.

Великобритания выделит 240 миллионов фунтов стерлингов на укрепление ПВО. В пакет войдут ракеты-перехватчики, ракеты LMM и радары.

Нидерланды объявили о зимнем пакете помощи на 500 миллионов евро. Также страна внесет новый вклад в программу PURL и поддержит инициативу "Линия дронов".

Германия предоставит ранее анонсированный пакет на 1 миллиард евро, направленный на укрепление противовоздушной обороны. Он предусматривает поставку систем IRIS-T, радаров, дронов-перехватчиков, интеграцию ракет IRIS-T в системы NASAMS и 20-мм боеприпасов для F-16.

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Кроме того, Берлин объявил о новом взносе в программу PURL в размере 300 миллионов долларов.

Украина также получит дальнобойные снаряды, средства радиоэлектронной борьбы, морские дроны и 70-мм ракеты. Предусмотрена и закупка беспилотников средней и большой дальности совместного производства.

Германия также направит на поддержку Украины средства, возмещенные Европейским фондом мира.

Норвегия объявила об общем пакете поддержки примерно на 800 миллионов долларов. Из них:

150 миллионов долларов – на ПВО, в частности переносные зенитно-ракетные комплексы;

300 миллионов долларов – на программу PURL;

300 миллионов долларов – на закупку украинских дронов для Сил обороны;

до 11 миллионов евро – на средства противодействия реактивным "Шахедам".

Канада выделит до 45 миллионов канадских долларов на закупку ракет AIM-7, Р-73 и Р-27 в рамках Чешской инициативы. Это дополнительное решение к ранее объявленным 75 миллионам канадских долларов на дальнобойные артиллерийские боеприпасы.

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Общий вклад страны в инициативу в 2026 году составит 120 миллионов канадских долларов.

Также Канада передаст оптические системы собственного производства для программы FrankenSAM и 20-мм авиационные боеприпасы.

Украинские военные получат от Оттавы зимнее снаряжение и продукты питания.

Бельгия планирует передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Общий объем ее поддержки в этом году составит 1,1 миллиарда евро, в том числе 100 миллионов евро на PURL.

В 2027 году страна намерена выделить еще 1 миллиард евро на военные нужды Украины. Также предусмотрены поставки ракет для ПВО, 70-мм боеприпасов и 20-мм снарядов для F-16.

Литва выделит 250 миллионов евро военной помощи в 2027 году. Это более 0,25% ее ВВП. Также страна планирует присоединиться к проектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

Эстония обязалась направить на поддержку Украины в 2027 году не менее 0,25% ВВП. Кроме того, страна готовит 15 миллионов евро на совместные промышленные проекты.

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Люксембург до конца 2026 года выделит 25 миллионов евро на программу PURL.

Франция передаст Украине радар для обнаружения баллистических ракет GF300 производства Thales. До конца 2026 года также планируется поставить два истребителя Mirage 2000-5F, авиабомбы AASM Hammer 250 за счет Норвегии и Германии, 30-мм боеприпасы для Mirage и другое авиационное оборудование за счет кредита ЕС.

Швеция объявила о пакете помощи на 71 миллион долларов. Из них 20 миллионов долларов будут направлены на PURL, а еще 18 миллионов – на Чешскую инициативу.

Испания предоставит дополнительную помощь на сумму свыше 400 миллионов евро. В пакет войдут, в частности, беспилотники и артиллерийские снаряды. Также запланированы поставки ракет IRIS-T.

Финляндия подтвердила выделение двух пакетов помощи общей стоимостью 291 миллион евро. Они, в частности, предусматривают поставку средств ПВО. Также страна готовит новый пакет и взнос в программу PURL на 40 миллионов евро.

Португалия объявила о взносах: