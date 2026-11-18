Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Яку допомогу Україна отримає від союзників?

Данія підтвердила виділення 200 мільйонів євро на критично важливі засоби ППО. Крім того, країна оголосила новий пакет допомоги на 645 мільйонів євро. Гроші спрямують на закупівлю ударних безпілотників, зокрема українського виробництва, боєприпасів для F-16, дронів-перехоплювачів та підтримку ініціативи PURL.

Також Данія використає кошти, відшкодовані Європейським фондом миру, для подальшої допомоги Україні.

Велика Британія виділить 240 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення ППО. До пакета увійдуть ракети-перехоплювачі, ракети LMM та радари.

Нідерланди оголосили зимовий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Також країна зробить новий внесок у програму PURL та підтримає ініціативу "Лінія дронів".

Німеччина надасть раніше анонсований пакет на 1 мільярд євро, зосереджений на посиленні протиповітряної оборони. Він передбачає постачання систем IRIS-T, радарів, дронів-перехоплювачів, інтеграцію ракет IRIS-T у системи NASAMS та 20-мм боєприпасів для F-16.

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Крім того, Берлін оголосив про новий внесок у програму PURL на 300 мільйонів доларів.

Україна також отримає далекобійні снаряди, засоби радіоелектронної боротьби, морські дрони та 70-мм ракети. Передбачена й закупівля безпілотників середньої та великої дальності спільного виробництва.

Німеччина також спрямує на підтримку України кошти, відшкодовані Європейським фондом миру.

Норвегія оголосила про загальний пакет підтримки приблизно на 800 мільйонів доларів. З них:

150 мільйонів доларів – на ППО, зокрема переносні зенітно-ракетні комплекси;

300 мільйонів доларів – на програму PURL;

300 мільйонів доларів – на закупівлю українських дронів для Сил оборони;

до 11 мільйонів євро – на засоби протидії реактивним "Шахедам".

Канада виділить до 45 мільйонів канадських доларів на закупівлю ракет AIM-7, Р-73 та Р-27 у межах Чеської ініціативи. Це додаткове рішення до раніше оголошених 75 мільйонів канадських доларів на далекобійні артилерійські боєприпаси.

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Загальний внесок країни в ініціативу у 2026 році становитиме 120 мільйонів канадських доларів.

Також Канада передасть оптичні системи власного виробництва для програми FrankenSAM та 20-мм авіаційні боєприпаси.

Українські військові отримають від Оттави зимове спорядження і продукти харчування.

Бельгія планує передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Загальний обсяг її підтримки цього року становитиме 1,1 мільярда євро, зокрема 100 мільйонів євро на PURL.

У 2027 році країна має намір виділити ще 1 мільярд євро на військові потреби України. Також передбачене постачання ракет для ППО, 70-мм боєприпасів та 20-мм снарядів для F-16.

Литва виділить 250 мільйонів євро військової допомоги у 2027 році. Це понад 0,25% її ВВП. Також країна планує долучитися до проєктів українського оборонно-промислового комплексу.

Естонія зобов'язалася спрямувати на підтримку України у 2027 році щонайменше 0,25% ВВП. Крім того, країна готує 15 мільйонів євро на спільні промислові проєкти.

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Люксембург до кінця 2026 року спрямує 25 мільйонів євро на програму PURL.

Франція передасть Україні радар для виявлення балістичних ракет GF300 виробництва Thales. До кінця 2026 року також планують поставити два винищувачі Mirage 2000-5F, авіабомби AASM Hammer 250 коштом Норвегії та Німеччини, 30-мм боєприпаси для Mirage та інше авіаційне обладнання за рахунок кредиту ЄС.

Швеція оголосила пакет допомоги на 71 мільйон доларів. З них 20 мільйонів доларів спрямують на PURL, а ще 18 мільйонів – на Чеську ініціативу.

Іспанія надасть додаткову допомогу на понад 400 мільйонів євро. До пакета увійдуть, зокрема, безпілотники та артилерійські снаряди. Також заплановане постачання ракет IRIS-T.

Фінляндія підтвердила виділення двох пакетів допомоги загальною вартістю 291 мільйон євро. Вони, зокрема, передбачають постачання засобів ППО. Також країна готує новий пакет та внесок у програму PURL на 40 мільйонів євро.

Португалія оголосила про внески: