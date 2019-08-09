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      Какую должность предлагают Арсену Авакову: мнение эксперта

      1954 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Фото 24 канал

      Министру МВД предлагают должность вице-премьер-министра Украины – такая информация в последние дни стала все чаще появляться в СМИ. Насколько это соответствует действительности и может ли согласиться министр на такую должность – узнала журналистка 24 канала.

      Не секрет, что Арсен Аваков поддерживал Владимира Зеленского во время президентской и парламентской кампаний. В победе Зеленского важную роль своеобразной страховки от использования административного ресурса Петром Порошенко сыграл именно он.

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      По мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, информация о том, что Авакову предложили должность вице-премьер-министра, вполне может соответствовать действительности. Другое дело – насколько сегодня нужен министр МВД Владимиру Зеленскому как сильный и влиятельный игрок. Возникает вопрос – а не является ли кресло вице-премьер-министра должностью такого себе свадебного генерала? Ведь глава МВД – гораздо более влиятельный пост, чем вице-премьер-министр.

      Если Авакову предложат совместить должности министра МВД и вице-премьера – это наверняка его заинтересует. Иначе он может оказаться в ситуации Кириленко, который в правительстве Гройсмана был профильным вице-премьером, но его лишили фактических полномочий, поскольку министерства работали напрямую с премьером. Вряд ли Аваков согласится на нечто подобное,
      – считает Андрей Юсов.

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      Министр внутренних дел в Украине – одна из ключевых должностей в правительстве, на пересечении исполнительной власти и силовых структур. По мнению Юсова, должность главы МВД вполне устраивает Авакова.

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      Ведь избавляясь от такого инструмента, как должность министра, Аваков отказывается от значительных инструментов влияния на украинскую политику: на ситуацию на центральном и региональных уровнях. Безусловно, за последние 5 лет Аваков привык быть фактором национальной политики и отходить от такого воздействия в его планы не входит.

      Арсен Аваков, віце-прем`єр-міністр

       

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Кабинет Министров Украины Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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